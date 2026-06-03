Compania de Aeroporturi București a cheltuit 17 milioane de euro pe mentenanța sistemului de detecție a explozibililor din bagajele de cală

Două firme din București sunt contractate, în fiecare an, de către Compania Națională Aeroporturi București, pentru a servisa echipamentele de detecție a explozibililor din bagajele de cală care intră pe banda de la Terminalul Plecări a Aeroportului „Henri Coandă”. Iar afacerea a scos din bugetul autorității contractante, în ultimii ani, 17 milioane de euro. Ultimul astfel de contract a fost parafat la finalul lunii mai și a mai costat încă 2,77 milioane de euro. Prețurile practicate, atât cu ocazia publicării anunțurilor de participare, cât și cu ocazia atribuirii contractelor de achiziție publică, sunt anunțate în moneda europeană. Cele două companii care și-au adjudecat, de fiecare dată, aceste afaceri au mai derulat astfel de contracte și cu aeroporturile Timișoara, Cluj, Oradea, Târgu Mureș și Mihail Kogălniceanu.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) SA a făcut cunoscut, la data de 9 februarie 2026, prin intermediul unui anunț de participare publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), că intenționează să contracteze servicii de întreținere și reparații pentru sistemele de detectare a explozibililor (EDS) de tip eXaminer XLB și 3DX-ES, pentru platforma hardware și software Optinet, dar și pentru echipamentele de electroalimentare de tip UPS aferente acestora, la care se adaugă casarea sursei radiologice.

Concret, este vorba despre servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate, pentru care Compania Națională de Aeroporturi București a pus la bătaie un buget maxim estimat inițial de 2.228.772 de euro fără TVA, respectiv de 2.769.414,12 euro cu TVA inclusă.

La această licitație deschisă organizată s-a primit o singură ofertă, care, de altfel, a și fost declarată admisibilă. Iar, la data de 29 mai 2026, Compania Națională Aeroporturi București SA a parafat cu SC E.M.P. Trade SRL și cu SC Euro Nuclear Security Services SRL un contract, având numărul 442/c/2026, la un preț final negociat de 2.288.716,8 euro fără TVA, respectiv de 2.769.374,33 de euro cu tot cu TVA.

Serviciile sunt prestate la Aeroportul „Henri Coandă”

Din caietul de sarcini care stă la baza încheierii acestei afaceri, aflăm că respectivul contract încheiat la finalul lunii trecute are o durată de un an, iar infrastructura care face obiectul procedurii de achiziție constă în patru tipuri de echipamente.

Mai întâi, este vorba despre trei echipamente EDS-CT tip eXaminer XLB, instalate la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, amplasate și integrate în cadrul sistemului de benzi pentru bagaje din Terminalul Plecări-Extindere.

Apoi, este vorba despre un echipament EDS-CT de tip eXaminer 3DX-ES, instalat tot la Aeroportul „Henri Coandă” și integrat în cadrul aceluiași terminal integrat al sistemului de benzi bagaje.

După care, mai este vorba despre o platformă hardware și software Optinet completă, aferentă sistemului EDS. Iar cea de-a patra componentă constă într-un subsistem de electroalimentare compus din patru echipamente UPS, din care trei IPS-uri de 40kVA și un UPS de 20 kVA.

Patru niveluri de securitate

Conform documentației de atribuire, aceste echipamente fac parte din sistemul de control de securitate al bagajelor de cală și care asigură patru niveluri de control de securitate.

Astfel, Nivelul 1 de securitate permite luarea deciziei automate a echipamentelor eXaminer XLB asupra tuturor bagajelor de cală introduse de la ghișeele de check-in, respect la punctul de transfer.

Nivelul 2 de securitate permite analiza de către operator a imaginilor radioscopice aferente bagajelor care au generat o alertă de detecție la echipamentele examiner XLB. Imaginile radioscopice transmise de către echipamentele eXaminer XLB sunt afișate la stațiile de lucru de nivelul 2, cu un timp de decizie maxim specificat cuprins între 20 și 60 de secunde.

Nivelul 3 de securitate permite analiza de către operator a tuturor imaginilor radioscopice generate de echipamentul eXaminer 3DX-EDS. Aceste imagini radioscopice transmise sunt afișate la stațiile de lucru de nivelul 3 cu timp de decizie de maxim specificat de 120 de secunde.

Nivelul 4 de securitate permite analiza de către operator a imaginilor radioscopice la stațiile de lucru de la nivelul 4. Utilizarea acestor stații de lucru pentru analiză de către operatori a imaginilor radioscopice presupune scanarea etichetei IATA, aplicată bagajelor, prin utilizarea cititorului de coduri de bare aferent stației de lucru 3DX, respective XLB, când imaginea de la 3DX nu este disponibilă.

Se predă în custodie stocul operativ

Din aceeași documentație de atribuire, mai rezultă că Compania Națională de Aeroporturi București va preda în custodie celor două firme care și-au adjudecat contractual „stocul operativ, pe care îl vor gestiona până la finalizarea contractului”.

Mai mult, în ceea ce privește serviciile de casare a sursei radiologice, acestea urmează a fi prestate, conform caietului de sarcini citat, în temeiul Legii nr. 111/1996. Urmând ca, după prestarea acestor servicii, să se elibereze documentele care să confirme că respectivele echipamente nu mai sunt funcționale și că pot fi depozitate/ casate fără nicio restricție din punct de vedere al securității radiologice.

Se mai precizează, de asemenea, că termenul minim de garanție acceptat de către Compania Națională Aeroporturi București este de 6 luni pentru manoperă, iar pentru piese de schimb garanția va fi cel puțin egală cu cea acordată de producător.

Mai multe aeroporturi din România au apelat la aceleași companii

Din datele furnizate de Registrul Comerțului, SC E.M.P. Trade SRL, una dintr companiile care și-au adjudecat acest contract, este deținută, în calitate de unic asociat, de către omul de afaceri bucureștean Eugen Mircea Preda. De asemenea, cealaltă companie participantă la acest contract, SC Euro Nuclear Security Services SRL, este deținută, tot în calitate de asociat unic, de către Lazăr Gurbet.

Aceste două firme au derulat, în ultimii ani, cu Compania Națională Aeroporturi București SA, nu mai puțin de nouă contracte, a căror valoare, cu tot cu TVA, se ridică la 16.935.484,04 euro. Un detaliu interesant al acestor contracte este că toate sunt valorificate în moneda europeană, atât la momentul scoaterii lor la licitație, cât și la momentul atribuirii lor.

Concret, la data de 2 martie 2026, SC E.M.P Trade SRL și SC Euro Nuclear Security Services SRL au mai primit de la Compania Națională Aeroporturi București un contract de 550.780 de euro cu TVA, pentru prestarea de servicii de întreținere, reparații și relocare a unui sistem de detecție a explozibililor, precum pentru servicii de dezafectare a instalației radiologice din custodia autorității contractante. Anterior, la 27 mai 2025, aceleași două firme au mai primit un contract de 2.638.182,4 euro cu TVA de la Compania Națională Aeroporturi București, pentru prestarea aceluiași tip de servicii ca și cele contractate în 29 mai 2026. Mai trebuie precizat că, în aceeași perioadă, cele două firme au mai derulat contracte similare cu Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”, cu Aeroportul Internațional Sibiu R.A., cu Banca Națională a României, cu Ministerul Apărării Naționale, cu Inspectoratul General al Poliției Române, cu Aeroportul Oradea, cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj R.A., cu Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța SA, cu Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș, cu Metrorex SA, cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.