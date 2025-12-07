Trei tinere rănite, după ce mașina a plonjat de la 7 metri înălțime în albia unui râu

Potrivit Poliției Bistrița-Năsăud, accidentul rutier s-a produs pe Valea Anieșului, pe un drum comunal.

Din primele date, o tânără de 18 ani din Sângeorz-Băi, în timp ce conducea mașina pe Valea Anieșului, într-o curbă a pierdut controlul direcției, a ieșit în afara drumului și a căzut de la o înălțime de peste 7 metri în albia râului Anieș.

În urma accidentului, șoferița și alte alte două pasagere de 17 și 18 ani care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Tânara aflată la volan nu a putut fi testată cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate la spital probe biologice.

A fost întocmit dosar penal, iar polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz-Băi continuă cercetările pentru a stabili cauza și împrejurările exacte în care a avut loc accidentul.

(sursa: Mediafax)