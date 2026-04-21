Troiene de zăpadă uriașe pe Transalpina. Ninsori la final de aprilie, în România

Drumarii continuă intervențiile pentru redeschiderea circulației, însă condițiile rămân dificile, iar șoseaua este în continuare închisă pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului.

Zăpadă de peste 2-3 metri pe DN 67C

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, utilajele au înaintat doar câțiva kilometri de la ieșirea din Rânca, în condiții extrem de dificile.

Stratul de zăpadă ajunge în medie la aproximativ doi metri, iar în zona versanților depășește chiar trei metri sau trei metri și jumătate. Intervențiile se desfășoară cu prudență, pentru a evita dislocarea zăpezii de pe versanți către partea carosabilă.

În paralel, echipele lucrează și la refacerea infrastructurii rutiere, montând indicatoare, reparând parapetele și înlocuind elementele afectate de iarnă.

În aceste condiții, autoritățile nu pot estima, deocamdată, o dată pentru redeschiderea circulației pe acest tronson.

Avertisment pentru șoferi

Circulația rutieră rămâne complet închisă între Rânca și Obârșia Lotrului, iar șoferii sunt sfătuiți să nu încerce să traverseze zona.

Cantitățile mari de zăpadă și condițiile meteo instabile fac deplasarea extrem de periculoasă, iar respectarea restricțiilor este esențială pentru evitarea unor incidente.

Ninsori în mai multe zone din țară

Fenomenul nu este izolat. În ultimele zile, a nins și în alte zone montane și submontane din România, inclusiv în Prahova, la Cheia, dar și în județul Buzău, la Nehoiu și Chiojdu.

Peisajul a fost complet transformat, iar iarna pare să fi revenit în forță în zonele înalte.

Vreme rece și în zilele următoare

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea rece va persista în mai multe regiuni ale țării.

Sunt așteptate precipitații mixte în zonele joase, iar la munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile. Stratul de zăpadă ar putea continua să crească, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă, menținând condițiile de iarnă în plină lună aprilie.