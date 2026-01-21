Trufele cu "ciocolată Dubai", la mare căutare în Coreea de Sud

Aceste delicatese beneficiază de apetitul publicului larg faţă de "ciocolata Dubai", o tabletă de ciocolată umplută cu fistic şi cataif, originară din acel emirat, care a stârnit entuziasm la nivel global încă din 2023 cu ajutorul unor videoclipuri devenite virale.



În prezent, "Dujjonku", o trufă rotundă umplută cu acest tip de ciocolată, a devenit populară. Căutările online despre aceste dulciuri au crescut de 20 de ori într-un interval de trei luni, potrivit datelor furnizate de principalul motor local de căutări, Naver, şi de 1.500 de ori luna trecută pe aplicaţiile specializate în livrarea de alimente la domiciliu.



Pe lângă cafenele, restaurantele coreene tradiţionale şi cele de sushi au început să exploateze şi ele acest filon şi prepară noul tip de trufe pentru clienţii lor.



Însă trufele au devenit victimele unor rupturi de stoc repetate, ceea ce l-a făcut pe un dezvoltator să cartografieze online disponibilitatea lor în magazine. Clienţii ajung astfel să stea la cozi în faţa unor magazine la primele ore ale dimineţii, pe un frig glacial, aşa cum se întâmplă acum la Seul.



"Chiar dacă nu eşti interesat la început, odată ce auzi că toată lumea mănâncă aşa ceva, începi să te întrebi cât sunt de bune", a declarat Nam Su-yeon, în vârstă de 28 de ani, o angajată de birou, aflată la coadă în exteriorul unei cafenele care vinde acest preparat.



Din cauza rezervelor de sânge aflate cu regularitate la un nivel scăzut în ţară, Crucea Roşie sud-coreeană a început să propună aceste dulciuri pentru donatorii de sânge, în locul altor delicatese. Unele centre medicale afirmă că au constatat o dublare a donatorilor în raport cu perioadele obişnuite.



Poate şi pentru că aceste trufe de ciocolată cu 500 de calorii şi o greutate de doar 50 de grame se cumpără cu o mică avere, costând în medie 6.500 de woni (3,80 de euro) bucata, fiind adeseori comercializate doar într-un număr maxim de două bucăţi pentru o persoană.



Fenomenul a beneficiat şi de mesajele publicate pe internet de unele staruri K-pop. Astfel, Jang Won-young, membră a grupului Ive, a apărut pe Instagram cu buzele acoperite de o pudră de ciocolată - lansând o nouă tendinţă, cea a "buzelor Dujjonku".



Hwang Jae-kyoung, un angajat de birou în vârstă de 34 de ani, vorbeşte despre un "fenomen viral". Însă această trufă este "foarte scumpă", a declarat el, în timp ce stătea totuşi la coadă în faţa aceleiaşi cafenele din Seul.

