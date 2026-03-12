64 de tone de trufe comercializate ilegal. Profit de 13 milioane de lei

Garda Națională de Mediu, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Inspectoratul General al Poliției Române – SICE au derulat anul trecut un plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul recoltării și comercializării trufelor și fructelor de pădure. Au fost folosite inclusiv instrumentele de control oferite de sistemele e-Factura și e-Transport.

Astfel, Garda de Mediu a dat 30 de amenzi în valoare totală de 1.267.500 lei.

Printre neregulile găsite s-au numărat lipsa autorizațiilor de mediu pentru activități de prelucrare, lipsa autorizațiilor pentru recoltare și comercializare și achiziția ilegală de resurse biologice din flora spontană. De asemenea, a fost formulată o sesizare penală pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În cadrul controalelor comune făcute cu ANAF și Poliția au fost verificați 258 de operatori economici și au fost date 146 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.238.557 lei.

În paralel, ANAF a efectuat 33 de controale, aplicând șase amenzi în valoare totală de 231.500 lei

De asemenea, au fost confiscate 197,6 kg afine, 788 kg hribi și 1.073 kg trufe, în valoare de 265.204 lei.

„Verificările au scos la iveală venituri ilicite de peste 13,4 milioane lei, provenite din exploatarea ilegală a aproximativ 64 de tone de trufe. Analizele antifraudă au evidențiat un mecanism de evaziune fiscală bazat pe:

-achiziții fictive de produse din flora spontană de la persoane fizice neautorizate

-plăți în numerar, în afara circuitului fiscal

-utilizarea borderourilor de achiziție pentru retrageri de numerar și supraevaluarea cheltuielilor”, transmite Garda Națională de Mediu. Mecanismul era folosit pentru diminuarea artificială a profitului și evitarea plății obligațiilor fiscale.

Comisarii Gărzii de Mediu anunță că verificările vor continua.

(sursa: Mediafax)