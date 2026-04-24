Tudor Gheorghe, dus de urgență la spital. Marele artist a căzut în baia unui hotel

de Redacția Jurnalul    |    24 Apr 2026   •   09:53
Sursa foto: Wikipedia/Tudor Gheorghe

Marele artist Tudor Gheorghe a fost dus de urgență la spital după ce a alunecat și a căzut în baia unui hotel din Iași. Poliția face anchetă.

Tudor Gheorghe a fost preluat de o ambulanță și dus la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. N. Oblu” din Iași, specializat în Neuroghirurgie.

Artistul a căzut în baia hotelului unde era cazat, în Iași.

Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri. Verificările sunt continuate”, a transmis, vineri, Poliția Iași.

Surse medicale au declarat, pentru MEDIAFAX, că starea artistului nu este foarte gravă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
