Turcan propune acordarea de consiliere psihologică gratuită părinţilor copiilor cu Down şi cu tulburări din spectrul autist

Potrivit proiectului de lege, părinţii ori tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări de spectru autist pot beneficia de servicii de consiliere psihologică, cu decontare integrală din fondurile asigurărilor sociale de sănătate. Aceste servicii pot fi oferite în ambulatoriu, cabinete de psihologie clinică, centre comunitare autorizate CNAS.



"Azi depun un proiect de lege care are susţinerea colegilor parlamentari din toate partidele din coaliţia de guvernare, care îi ajută pe unii dintre cei mai încercaţi părinţi şi copii, cei afectaţi de tulburări din spectrul autist şi, de asemenea, copiii cu sindrom Down. Este o iniţiativă profund umană care se adresează unei nevoi reale, despre care se vorbeşte prea puţin", a declarat Turcan, la Palatul Parlamentului.



Ea a adăugat că, în România, aproximativ 14,3% dintre copiii de şcoală primară sunt diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist.



"În spatele acestor cifre sunt vieţi, sunt copii cu nume şi prenume, sunt familii încercate care se luptă zilnic cu provocări extrem de dificile şi, practic, lupta lor este pe mai multe fronturi - medical, social, birocratic şi emoţional. Aceşti părinţi ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist suferă deseori de depresie, de anxietate sau de burnout parental şi, de aceea, prin acest proiect, îi sprijinim cu terapii de consiliere psihologică, pentru că aceste stări prin care trec părinţii copiilor afectează nu doar sănătatea lor, ci şi siguranţa copiilor. Şi, de asemenea, părinţii care sunt echilibraţi emoţional sunt un sprijin terapeutic real pentru copiii lor. Practic, această propunere legislativă nu este doar despre terapii de consiliere psihologică, ci este şi despre prevenţie, pentru că în felul acesta se pot preveni tulburări mult mai grave prin care trec părinţii care nu pot să facă faţă acestor provocări generate de afecţiunile copiilor", a explicat Raluca Turcan.

