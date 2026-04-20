Președintele Nicușor Dan pune capăt speculațiilor despre reducerea taxelor în cazul unui nou Guvern

Jurnalul.ro Ştiri Observator

de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   13:30
Sursa foto: Președintele Dan exclude relaxarea fiscală, în ciuda presiunilor politice

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu este luată în calcul revenirea cotei standard de TVA de la 21% la 19% în cazul schimbării premierului. Șeful Statului a precizat că taxa face parte din bugetul pentru 2026, care nu va fi modificat.

Președintele Dan a fost întrebat dacă, în eventualitatea schimbării premierului Ilie Bolojan, ar discuta cu un nou prim-ministru despre scăderea cotei standard de TVA.

„ TVA-ul este parte din bugetul pe 2026 și nu este în discuție o modificare a bugetului pe 2026”, a afirmat Dan.

Întrebat dacă exclude o revenire la cota de 19%, șeful statului a răspuns: „Da”.

Social-democrații se adună luni, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru o consultare internă în care urmează să decidă dacă îi mai acordă încredere premierului Bolojan. Șeful Executivului a exclus varianta demisiei. Prin urmare, PSD își va retrage proprii miniștri din Guvern. Consecința directă: Executivul devine interimar pentru 45 de zile.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
