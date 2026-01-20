UDMR: impozitul pe venit trebuie să rămână într-o proporție de 100% la autoritatea locală

El a declarat la Digi 24 că este nevoie și de o echilibrare în ceea ce privește comunitățile defavorizate.

Tanczos Barna susține că taxele și impozitele locale sunt firești, dar că acestea ar trebui să rămână la autoritățile locale.

„Trebuie să există o contribuție și din partea comunității locale, prin impozite și taxe locale. Noi am susținut de fiecare dată că aceste impozite trebuie să rămână la bugetul local. La fel, susținem de zeci de ani că impozitul pe venit trebuie să rămână într-o proporție de 100% la autoritatea locală, la primărie, la consiliul local sau la județ”,a spus vicepremierul.

Tanczos Barna a vorbit și despre inechitățile dintre localități, comunitățile mici trebuind să fie sprijinite dintr-un fond de solidaritate.

„Nu poți să pui semnul egalității între o primărie de 1.500-2.000 de locuitori sau o administrație de 2.000 de cetățeni și una de 200.000 de cetățeni. Unde impozitul pe cap de locuitori este triplu, poate de zece ori mai mare decât într-o comună departe de infrastructură, departe de autostradă, departe de drumul național. Și atunci trebuie o solidaritate națională la care să contribuie toți. Și din acel fond de solidaritate să ținem nivelul suficient de sus. Și pentru cei care nu s-au născut în Capitală. Pentru cei care nu s-au născut la Cluj Napoca”, a declarat Taczos Barna.

Vicepremierul a mai spus că acolo unde vârfurile sunt foarte mari, în materie de impozite ar trebui să intervină redistribuirea la nivel național pentru a da șanse de dezvoltare și comunităților unde nu există autostrăzii, parc industrial, ori centru universitar.

(sursa: Mediafax)