Google amendată cu aproximativ trei miliarde de euro de UE pentru practici anticoncurențiale

Comisia Europeană acuză Google că și-a favorizat propriile servicii de publicitate digitală în detrimentul competitorilor și agențiilor de publicitate, creând conflicte de interese în domeniul publicității.

Comisia Europeană a acordat companiei termen de 60 de zile pentru a prezenta un plan de remediere.

Dacă propunerile Google nu vor fi considerate suficiente, UE nu exclude aplicarea unor măsuri mai dure, printre care divizarea activelor de publicitate Google.

Amenda de 2,95 miliarde euro este a patra aplicată de UE împotriva Google.

Google se confruntă și cu un proces în SUA privind monopolul ilegal în publicitatea, cu un posibil ordin de divizare.

(sursa: Mediafax)