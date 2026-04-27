x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Topul negru al șoselelor europene: România rămâne pe primul loc la rata deceselor rutiere

de Redacția Jurnalul    |    27 Apr 2026   •   17:45
România, cele mai multe decese rutiere din UE

Numărul persoanelor din Uniunea Europeană decedate în urma accidentelor rutiere a scăzut cu 2,2% în 2024, comparativ cu 2023, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. Pe de altă parte, România a înregistrat cea mai ridicată rată a deceselor în urma evenimentelor rutiere din UE.

Concret, în 2024 au fost 19.934 de decese în UE, faţă de 20.384 în 2023, fiind al doilea an consecutiv în care s-a înregistrat un declin al numărului accidentelor.

În medie, datele Eurostat arată că în UE s-au înregistrat 44 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Cele mai scăzute rate ale deceselor rutiere au fost înregistrate în Suedia (20 de decese la un milion de locuitori), urmată de Malta (21) și Danemarca (24).

Pe de altă parte, România a înregistrat cea mai mare rată a deceselor în urma accidentelor rutiere din UE, respectiv 78 de decese la un milion de locuitori. Țara noastră este urmată de Bulgaria, cu 74 de decese la un milion de locuitori, și Grecia, cu 64 de decese la un milion de locuitori.

Potrivit Eurostat, numărul deceselor în urma accidentelor rutiere a scăzut cu 17,4% între 2014 și 2024. Tendinţa a fost, per total, una descendentă în toată această perioadă, însă cu mici excepții: în 2015 (0,9% comparativ cu anul precedent), în 2021 (5,8%) şi 2022 (3,7%), după numărul scăzut de accidente rutiere mortale din 2020, în urma restricţiilor introduse în pandemie.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: ue decese accidente România primul loc
Parteneri