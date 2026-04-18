UE schimbă TOT la telefoane din 2027. Lovitură pentru giganții tech!

Începând cu anul 2027, toate smartphone-urile vândute pe piața europeană vor trebui să respecte reguli noi, menite să le prelungească durata de viață și să reducă risipa electronică.

Sfârșitul „capcanei” numite uzură programată

De ani de zile, consumatorii se confruntă cu fenomenul numit uzură programată – dispozitive proiectate să funcționeze bine doar o perioadă limitată, după care încep să se degradeze.

Printre cele mai frecvente probleme se numără:

bateria care se descarcă tot mai repede

pierderea performanței

imposibilitatea actualizării software

Aceste aspecte îi obligă pe utilizatori să își schimbe telefonul mai des decât ar fi necesar.

UE impune „dreptul la reparare”

Pentru a combate această problemă, Uniunea Europeană a introdus conceptul de „drept la reparare”, care obligă producătorii să ofere condiții pentru repararea dispozitivelor timp de cel puțin 10 ani de la achiziție.

Această măsură se aplică deja mai multor produse, precum:

frigidere

mașini de spălat

televizoare

telefoane mobile

Scopul este reducerea cantității uriașe de deșeuri electronice generate anual.

Baterii mai durabile și ușor de schimbat

Noua reglementare merge însă mai departe. Din 2027:

telefoanele vor avea baterii mai rezistente , capabile să suporte mai multe cicluri de încărcare

utilizatorii vor putea schimba singuri bateria, fără echipamente speciale

Această schimbare marchează o revenire la modelele mai vechi de telefoane, în care bateria putea fi scoasă și înlocuită cu ușurință, scrie El Economista.

Sfârșitul telefoanelor „sigilate”

În ultimii ani, majoritatea smartphone-urilor au fost construite în format „unibody” – compacte, sigilate, greu de deschis fără instrumente speciale. Acest design a făcut reparațiile dificil de realizat și, de multe ori, nejustificat de costisitoare.

Noua legislație va obliga producătorii să regândească designul dispozitivelor, astfel încât acestea să fie mai ușor de reparat.

Pentru consumatori, schimbările aduc beneficii clare:

durată de viață mai mare a telefonului

costuri mai mici pe termen lung

mai mult control asupra propriilor dispozitive

În același timp, măsurile contribuie la protejarea mediului, prin reducerea deșeurilor electronice.

O schimbare majoră pentru industria tech

Decizia Uniunii Europene ar putea schimba radical industria smartphone-urilor la nivel global. Producătorii vor trebui să se adapteze noilor reguli, iar utilizatorii vor beneficia de dispozitive mai durabile și mai ușor de întreținut.

Din 2027, telefoanele nu vor mai fi „de unică folosință”, ci produse gândite să reziste în timp.