Clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026: SUA pierde teren, iar un stat asiatic domină lumea

Raportul publicat cu ocazia celei de-a 20-a ediții a indicelui arată că echilibrul global al puterii diplomatice și al libertății de circulație s-a schimbat radical în ultimele două decenii, iar marile câștigătoare sunt țările asiatice și statele europene.

Singapore deține cel mai puternic pașaport din lume în 2026

În fruntea clasamentului se află Singapore, ai cărui cetățeni pot călători fără viză sau pot obține viza la sosire în 192 de destinații din întreaga lume.

Comparativ cu 2006, când pașaportul din Singapore oferea acces într-un număr mult mai redus de state, evoluția este spectaculoasă, confirmând consolidarea influenței diplomatice și economice a statului asiatic.

Pe locul al doilea se află Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații.

Emiratele Arabe Unite, cea mai spectaculoasă ascensiune din ultimele două decenii

Dacă există o țară care a schimbat complet ierarhia mondială, aceasta este Emiratele Arabe Unite.

În doar 20 de ani, pașaportul Emiratelor a câștigat acces la 153 de destinații suplimentare, reprezentând cea mai mare creștere înregistrată de orice stat analizat de Henley Passport Index.

Succesul reflectă politica externă activă, investițiile internaționale și extinderea acordurilor bilaterale privind circulația persoanelor, potrivit CNN.

SUA coboară pe locul 10, deși accesul fără viză a crescut

Paradoxal, cetățenii americani pot călători astăzi fără viză în 180 de destinații, față de 130 în 2006.

Cu toate acestea, ritmul în care alte state și-au extins relațiile diplomatice a fost mult mai rapid.

Astfel, Statele Unite au coborât până pe locul 10 al clasamentului. Deoarece Henley grupează statele cu același scor pe aceeași poziție, în realitate 36 de țări sunt clasate înaintea SUA.

Potrivit lui Christian H. Kaelin, președintele Henley & Partners și creatorul indicelui:

„Puterea unui pașaport reprezintă una dintre cele mai clare expresii ale capitalului geopolitic al unei țări. Statele cu cele mai puternice pașapoarte sunt cele pe care alte națiuni le consideră parteneri valoroși pentru comerț, investiții, securitate și cooperare.”

Europa domină în continuare clasamentul mondial

Europa rămâne continentul cu cea mai mare concentrare de pașapoarte puternice.

Pe locul al patrulea se află:

Belgia

Danemarca

Finlanda

Franța

Germania

Irlanda

Italia

Luxemburg

Olanda

Norvegia

Spania

Toate aceste state oferă acces în 186 de destinații fără viză sau cu viză la sosire.

Imediat după acestea urmează Austria, Grecia, Malta, Portugalia și Elveția.

Mai multe state din Europa Centrală și de Est au înregistrat progrese impresionante. Ungaria și Polonia au urcat constant în clasament, iar Croația, Estonia și Lituania sunt considerate printre cele mai spectaculoase exemple de creștere a mobilității internaționale.

Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026

Clasamentul Henley Passport Index pentru luna iulie 2026 este următorul:

Locul 1

Singapore – 192 destinații

Locul 2

Japonia

Coreea de Sud

Emiratele Arabe Unite – 188 destinații

Locul 3

Suedia – 187 destinații

Locul 4

Belgia

Danemarca

Finlanda

Franța

Germania

Irlanda

Italia

Luxemburg

Olanda

Norvegia

Spania – 186 destinații

Locul 5

Austria

Grecia

Malta

Portugalia

Elveția – 185 destinații

Locul 6

Ungaria

Polonia

Regatul Unit – 184 destinații

Locul 7

Australia

Canada

Cehia

Letonia

Malaezia

Noua Zeelandă

Slovacia

Slovenia – 183 destinații

Locul 8

Croația

Estonia – 182 destinații

Locul 9

Liechtenstein

Lituania – 181 destinații

Locul 10

Islanda

Statele Unite – 180 destinații.

Diferența dintre cele mai puternice și cele mai slabe pașapoarte continuă să crească

La polul opus rămâne Afganistan, clasat pe ultimul loc.

Cetățenii afgani au acces fără viză în doar 22 de destinații, ceea ce înseamnă o diferență de 118 state față de liderul mondial Singapore.

Raportul evidențiază că decalajul dintre cele mai mobile și cele mai restricționate naționalități s-a accentuat constant în ultimii 20 de ani.

Un alt caz aparte este Bolivia, singura țară din lume care a pierdut acces fără viză în această perioadă, înregistrând un recul de șase destinații.

Puterea pașaportului reflectă influența geopolitică

Henley & Partners compară rezultatele indicelui cu Global Peace Index, concluzionând că statele considerate cele mai pașnice tind să dețină și cele mai puternice pașapoarte.

Există însă și excepții importante.

Statele Unite ocupă locul 10 în clasamentul pașapoartelor, dar doar poziția 134 în Global Peace Index, în timp ce Israelul se află pe locul 18 în ceea ce privește mobilitatea internațională, însă mult mai jos în clasamentul păcii.

Potrivit autorilor raportului, aceste diferențe demonstrează că influența diplomatică, puterea economică, stabilitatea instituțiilor și credibilitatea internațională cântăresc adesea mai mult decât contextul geopolitic imediat atunci când sunt negociate acordurile de călătorie fără viză.