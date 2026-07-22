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Tragedie la Hollywood: Kaylee Hottle, actrița din „Godzilla vs. Kong”, a murit într-un accident rutier la 18 ani

de Razvan Voiculescu    |    22 Iul 2026   •   12:52
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Tragedie la Hollywood: Kaylee Hottle, actrița din „Godzilla vs. Kong”, a murit într-un accident rutier la 18 ani
Hepta/ Kaylee Hottle era o actriță surdă, iar prezența ei în franciza „Godzilla” a fost apreciată pentru reprezentarea autentică a comunității surde pe marele ecran

Actrița americană Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul Jia din franciza „Godzilla”, a murit la vârsta de 18 ani, în urma unui accident de mașină petrecut în statul Maryland, au transmis mai multe publicații americane. Hottle era una dintre cele mai promițătoare tinere prezențe de la Hollywood și se remarcase prin interpretarea sa din „Godzilla vs. Kong” și continuarea „Godzilla x Kong: The New Empire”.

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, vestea a fost confirmată de tatăl ei, Joshua Hottle, care a publicat un mesaj video în limbajul semnelor pe Facebook. Familiei i-au fost transmise numeroase mesaje de condoleanțe, iar instituțiile și studiourile care au colaborat cu actrița au început să îi aducă omagii publice.

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Ce s-a întâmplat în Maryland

Autoritățile din Frederick County au anunțat că au fost chemate la locul unui accident rutier petrecut marți dimineață, în zona Ijamsville, în jurul orei 02:50 locale. Ancheta preliminară indică faptul că un singur vehicul a părăsit partea dreaptă a carosabilului și s-a izbit de un podeț, iar excesul de viteză este considerat un posibil factor contributiv, potrivit BBC

Surse din anchetă au precizat că șoferul în vârstă de 19 ani a fost transportat la spital cu răni care nu îi puneau viața în pericol, iar un al doilea pasager a refuzat îngrijirile medicale la fața locului. În cazul lui Kaylee Hottle, decesul a fost confirmat ulterior de familie și de autorități.

Cine a fost Kaylee Hottle

Kaylee Hottle era o actriță surdă, iar prezența ei în franciza „Godzilla” a fost apreciată pentru reprezentarea autentică a comunității surde pe marele ecran. Personajul Jia, pe care l-a interpretat, a devenit rapid unul dintre elementele memorabile ale seriei, alături de nume precum Rebecca Hall, Dan Stevens, Alexander Skarsgard și Millie Bobby Brown.

Interpretarea din „Godzilla x Kong: The New Empire” i-a adus și o nominalizare la Saturn Award pentru cel mai bun tânăr interpret într-un film, confirmând ascensiunea ei profesională într-un interval foarte scurt.

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Reacții și omagii

Texas School for the Deaf, instituția unde Hottle a studiat, a transmis un mesaj de „profundă tristețe” și a cerut publicului să respecte intimitatea familiei. Warner Bros a publicat, de asemenea, un mesaj de omagiu și o fotografie cu actrița, subliniind impactul ei asupra publicului și asupra francizei.

Moartea ei a provocat numeroase reacții în presa de divertisment și în comunitatea de fani, mai ales pentru că Hottle era considerată o tânără actriță cu potențial real de carieră internațională.

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Subiecte în articol: godzilla vs kong Hollywood accident Maryland a murit
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