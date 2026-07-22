Tragedie la Hollywood: Kaylee Hottle, actrița din „Godzilla vs. Kong”, a murit într-un accident rutier la 18 ani

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, vestea a fost confirmată de tatăl ei, Joshua Hottle, care a publicat un mesaj video în limbajul semnelor pe Facebook. Familiei i-au fost transmise numeroase mesaje de condoleanțe, iar instituțiile și studiourile care au colaborat cu actrița au început să îi aducă omagii publice.

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Ce s-a întâmplat în Maryland

Autoritățile din Frederick County au anunțat că au fost chemate la locul unui accident rutier petrecut marți dimineață, în zona Ijamsville, în jurul orei 02:50 locale. Ancheta preliminară indică faptul că un singur vehicul a părăsit partea dreaptă a carosabilului și s-a izbit de un podeț, iar excesul de viteză este considerat un posibil factor contributiv, potrivit BBC

Surse din anchetă au precizat că șoferul în vârstă de 19 ani a fost transportat la spital cu răni care nu îi puneau viața în pericol, iar un al doilea pasager a refuzat îngrijirile medicale la fața locului. În cazul lui Kaylee Hottle, decesul a fost confirmat ulterior de familie și de autorități.

Cine a fost Kaylee Hottle

Kaylee Hottle era o actriță surdă, iar prezența ei în franciza „Godzilla” a fost apreciată pentru reprezentarea autentică a comunității surde pe marele ecran. Personajul Jia, pe care l-a interpretat, a devenit rapid unul dintre elementele memorabile ale seriei, alături de nume precum Rebecca Hall, Dan Stevens, Alexander Skarsgard și Millie Bobby Brown.

Interpretarea din „Godzilla x Kong: The New Empire” i-a adus și o nominalizare la Saturn Award pentru cel mai bun tânăr interpret într-un film, confirmând ascensiunea ei profesională într-un interval foarte scurt.

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Reacții și omagii

Texas School for the Deaf, instituția unde Hottle a studiat, a transmis un mesaj de „profundă tristețe” și a cerut publicului să respecte intimitatea familiei. Warner Bros a publicat, de asemenea, un mesaj de omagiu și o fotografie cu actrița, subliniind impactul ei asupra publicului și asupra francizei.

Moartea ei a provocat numeroase reacții în presa de divertisment și în comunitatea de fani, mai ales pentru că Hottle era considerată o tânără actriță cu potențial real de carieră internațională.