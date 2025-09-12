x close
Uniunea Europeană prelungește sancțiunile împotriva unor oficiali ruși

12 Sep 2025

Uniunea Europeană a prelungit vineri sancțiunile împotriva unor oficiali și entități din Rusia care contribuie la efortul de război împotriva Ucrainei, au declarat surse diplomatice agenției France Presse.

Sancțiunile trebuie reînnoite o dată la șase luni, prin decizia unanimă a celor 27 de state membre ale Uniunii.

Sunt vizate peste 2.500 de persoane și entități ruse, companii și altele, inclusiv președintele Vladimir Putin. Acestora li se blochează activele din UE, iar persoanelor fizice li se interzice de asemenea accesul pe teritoriul european.

AGERPRES

