Ancheta IGPR și CNAS la centrele din Ilfov: Suspiciuni de funcționare ilegală și fraude în sistemul medical

„Activitățile vizează analizarea legalității funcționării unităților verificate și stabilirea situației serviciilor medicale prestate de clinici privind, pentru fiecare persoană în parte: perioada instituționalizării, afecțiuni medicale, servicii medicale prestate/locația și data efectuării acestora, documente medicale emise în urma accesării de servicii medicale, unitatea/medicul care ar fi prestat serviciile medicale (contracte încheiate, facturi emise etc.), modalitate deplasare/persoane însoțitoare în vederea efectuării de acte medicale”, transmite, luni, Poliția Română.

În același timp, se va verifica modul de respectare, de către furnizorii de servicii medicale, a clauzelor contractuale prevăzute în contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu accent pe verificarea concordanței dintre serviciile medicale raportate în P.I.A.S. – Sistemul Informatic Unic Integrat de către furnizorii de servicii medicale în vederea decontării de către C.A.S. Ilfov și serviciile medicale consemnate în documentele de evidență primară de la nivelul furnizorilor controlați.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX arată că verificările se fac la Children - CTF Casa Mia (sat Roşu), SC Casa Primitoare SRL - Căminul de Bătrâni Casa Primitoare (comuna Ciorogârla), la sediul Asociației Matei Dominik - Centrul de Îngrijire și Asistență Habitora (localitatea Cornetu), la sediul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpani, la Gimed SRL (din orașul Bragadiru), la sediul Elsan Medical Center (comuna Chiajna) și la sediul Cardio - REC SRL (comuna Corbeanca).

