Victorie istorică pentru România: Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026

Victoria a fost obținută de echipajul Nasser Al-Attiyah – Fabian Lurquin, la volanul modelului Dacia Sandrider, marcând un moment de referință pentru constructorul român.

Este doar a doua participare a Daciei la Dakar, însă parcursul excelent al tuturor mașinilor înscrise în competiție s-a concretizat într-un rezultat excepțional: primul loc în clasamentul general. Echipajul Al-Attiyah – Lurquin a dominat a doua săptămână a raliului, într-o luptă strânsă cu rivalii de la Ford, reușind să gestioneze impecabil etapele decisive.

Pentru Nasser Al-Attiyah, succesul din 2026 reprezintă a șasea victorie la Dakar, după cele obținute în 2011, 2015, 2019, 2022 și 2023. Totodată, pilotul din Qatar a ajuns la 50 de victorii de etapă în această competiție, egalând legendele Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel, potrivit Agerpres. Pentru copilotul său, Fabian Lurquin, aceasta este prima victorie la Raliul Dakar, după participări anterioare alături de Sébastien Loeb.

Echipajul câștigător a încheiat ultima etapă cu timpul de 55 de minute și două secunde, suficient pentru a-și asigura primul loc în clasamentul general. Finalul competiției a fost sărbătorit spectaculos, cu mai multe cascadorii postate pe pagina oficială de Facebook a organizatorilor.

Clasamentul echipajelor Dacia la Dakar 2026

Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) – 48 h 56 min 53 sec

Locul 4: Sébastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) – 49 h 12 min 03 sec

Locul 7: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) – 49 h 43 min 43 sec

Locul 11: Cristina Gutiérrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) – 50 h 26 min 42 sec

Ediția 2026 a fost a 48-a din istoria Raliului Dakar și a șaptea desfășurată în Arabia Saudită. Competiția a inclus 4.840 de kilometri cronometrați și o distanță totală de 7.994 de kilometri, împărțiți în 13 etape extrem de solicitante.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Dacia și-a făcut debutul oficial ca constructor la Dakar în 2025, intrând în competiția rally-raid cu modelul Sandrider și confruntându-se cu nume consacrate precum Toyota, Ford și MINI. Triumful din 2026 confirmă ambițiile și potențialul constructorului român la cel mai înalt nivel al motorsportului mondial și transformă această victorie într-una dintre cele mai mari realizări din istoria Daciei.