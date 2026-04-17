Videoconferință la nivel înalt: Nicușor Dan a discutat despre misiunea de apărare a traficului maritim global

Într-un mesaj postat pe rețeaua X, președintele Nicușor Dan a menționat ce subiecte au fost discutate în cadrul acestei reuniuni virtuale.

„Astăzi am participat la reuniunea virtuală a noii Inițiative privind libertatea navigației maritime în Strâmtoarea Ormuz, găzduită de președintele Franței și de prim-ministrul Regatului Unit. Am discutat despre cooperarea în domeniul securității, lanțurile de aprovizionare critice și sprijinul acordat industriei, în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigație în strâmtoare și de a atenua impactul economic”, a scris Nicușor Dan pe X.

Șeful statului a adăugat faptul că punctul central al discuțiilor a fost cel privind sprijinirea încetării focului în regiune.

„Accentul a fost pus pe sprijinirea încetării focului în regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor maritime, completând eforturile diplomatice în curs de desfășurare pentru consolidarea păcii”, se arată în mesajul postat de președinte.

Mesajul transmis de Nicușor Dan pe rețelele sociale vine la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că, imediat ce condițiile vor permite, Regatul Unit și Franța vor lansa o misiune militară cu rol strict defensiv în Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a proteja libertatea de navigație.

Starmer a spus, conform Sky News, că misiunea defensivă ar urma să acționeze pentru curățarea minelor și protejarea transportului maritim în zona Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, el l-a susținut pe președintele Franței, Emmanuel Macron, în remarcile sale, spunând că „întreaga lume trebuie să vadă o soluție aici”.

Redeschiderea căii navigabile cruciale trebuie să se bazeze pe „o propunere atât durabilă, cât și fezabilă”, spune el.

(sursa: Mediafax)