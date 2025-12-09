Viitorii medici ai României scriu viitorul longevității

Viitorii medici ai României au prezentat, la Congresul Internațional al Studenților de Medicină din București (IMSCB 2025), idei și proiecte care ar putea transforma medicina viitorului. În cadrul evenimentului, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, partener științific al congresului, a premiat cea mai inovatoare lucrare din domeniul științei longevității.

Competiția „Innovation Fair” a reunit proiecte curajoase, care au abordat teme diverse, de la mecanismele moleculare ale îmbătrânirii, până la aplicații medicale cu potențial de a prelungi viața sănătoasă.

„Trebuia să pornim de la ideea inducerii unei longevități crescute și a creșterii calității vieții în pacienții, în special cu boli cronice. Pentru acest concurs eu am făcut efectiv o prezentare în cadrul căreia am vorbit despre introducerea de RNA-uri mesagere acoperite de nanoparticule lipidice în cadrul diferitelor tipuri de cancere”, a explicat una dintre participantele la eveniment.

Premiul cel mare a fost acordat studentei Alexiei Cârstea, care a dezvoltat un simulator dentar inteligent, dotat cu senzori și aplicație digitală, capabil să ofere feedback în timp real. „Am dezvoltat un simulator inteligent dentar care integrează senzori pentru a primi feedback în real time, atât termic cât și printr-o aplicație care ne arată exact ce frezăm în interiorul unui dinte. Este primul model dentar în care au fost integrați senzori de temperatură și este un proiect care ajută atât din punct de vedere al longevității, cât și al dezvoltării preclinice și educației preclinice a studenților. Poate fi introdus în toate facultățile din țară”, a explicat ea.

Potrivit Tatianei Pașcovschi, manager de proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, scopul parteneriatului este de a încuraja tinerii să intre în domeniul cercetării aplicate. „Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat o provocare tinerilor studenți de la Congresul Internațional de Medicină de la București să intre pe zona de cercetare a științelor longevității. Suntem alături de tinerii care organizează acest congres și ne dorim să creăm o nouă generație de medici care să implementeze toate noile cercetări din medicina de longevitate”, a declarat aceasta.

Pe lângă competiție, fundația a fost prezentă la Scientific Fair, unde a expus proiecte proprii: „Harta Longevității”, un studiu național despre zonele din România în care oamenii trăiesc mai mult, și inovații din nutriția funcțională, precum pâinea cu efecte anti-aging.

„Este una dintre șansele reale prin care ei pot să fie integrați în fluxul de lucru a unui institut care face cercetare din punctul acesta de vedere. O cercetare foarte specializată, foarte țintită și care are un impact real asupra unei progresii de boală”, a declarat cercetătorul Mihai Emanuel Himcinski, prezent la eveniment.

Pentru studenți, contactul direct cu cercetarea a fost o experiență care depășește teoria predată în amfiteatre. „Văd ce înseamnă îngrijirea pacientului dincolo de contactul fizic și este foarte important să înțeleagă tot ce înseamnă cercetare și toate posibilitățile pe care le-ar putea accesa în decursul timpului”, a spus medicul cercetător Andra Marcu.

Prin această colaborare, Congresul Internațional al Studenților de Medicină devine un spațiu de dialog între știința emergentă și generația care va modela medicina următoarelor decenii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹