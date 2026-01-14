Primarul Sectorului 5 scutește de taxe și impozite proprietarii afectați de explozia din Rahova

„Am decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia. După o astfel de pierdere, acești oameni nu trebuie să mai suporte taxele și impozitele aferente anului 2026. Este o măsură de solidaritate și de sprijin concret pentru cetățenii care s-au confruntat, peste noapte, cu o situație dramatică”, a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Edilul a subliniat că prioritatea administrației locale este siguranța oamenilor și sprijinirea lor reală în momente dificile, amintind că Sectorul 5 trebuie să funcționeze ca o comunitate unită în fața unor astfel de tragedii.

Decizia vine în continuarea angajamentului asumat public de primarul Sectorului 5 în data de 17 octombrie 2025. Scutirea de taxe și impozite a fost adoptată ca măsură administrativă de sprijin, ținând cont de prejudiciile suferite de proprietari și de imposibilitatea utilizării imobilelor afectate de explozie.

Pentru persoanele care au achitat deja taxele și impozitele locale aferente anului 2026, Primăria Sectorului 5 anunță că acestea pot depune o solicitare la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) Sector 5 pentru restituirea sumelor plătite.

Măsura este adoptată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care permite autorităților locale să acorde scutiri sau reduceri de la plata impozitelor în situații excepționale. Aplicarea deciziei se bazează pe rapoartele Inspectoratului de Stat în Construcții și pe hotărârile Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, emise în urma evaluării pagubelor și a riscurilor existente.

Primăria Sectorului 5 reamintește că, recent, Consiliul Local a aprobat, la inițiativa primarului Vlad Popescu Piedone, și decontarea costurilor pentru rebranșarea la sistemele de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale pentru locatarii afectați. Autoritățile locale anunță că vor continua să monitorizeze situația și să adopte măsuri suplimentare pentru sprijinirea familiilor lovite de această tragedie.

(sursa: Mediafax)