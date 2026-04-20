Situația voturilor în Parlament după ruperea coaliției: PNL, USR și UDMR nu ating majoritatea

PSD a votat luni, 20 aprilie 2026, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, cu 97,7% voturi „da”, deschizând oficial o nouă criză guvernamentală. Bolojan a anunțat că nu demisionează, iar AUR a transmis că vrea alegeri anticipate și că va susține moțiunile de cenzură împotriva Cabinetului.

În acest context, calculele din Parlament devin din ce în ce mai relevante. O majoritate, alta față de cea actuală, este greu de conturat.

În actuala structură parlamentară, PSD are 129 de parlamentari, AUR are 90, PNL are 73, USR are 59, UDMR are 32, grupul minorităților naționale are 17 deputați, SOS România are 15 deputați, POT are 14 deputați, PACE are 12 senatori, iar neafiliații sunt 22.

PNL, USR și UDMR cumulează 164 de voturi în Parlament fără PSD, potrivit calculului Mediafax. Cu sprijinul grupului minorităților naționale, totalul ar urca la 181 de voturi, sub pragul de 233 necesar pentru susținerea unui guvern în Parlament.

Politic, asta înseamnă că formula PNL-USR-UDMR rămâne mult sub pragul de guvernare fără un sprijin extern consistent, iar chiar și cu minoritățile nu trece de 181 de voturi. În oglindă, PSD și AUR au împreună 219 voturi, deci nici ele nu ating singure pragul de 233, ceea ce face ca grupurile mai mici, senatorii și deputații neafiliați și eventualele repoziționări din Parlament să devină decisive în orice tentativă de schimbare a majorității.

(sursa: Mediafax)