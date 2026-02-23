IGSU, alertă de vreme rea: Ninsori viscolite în Carpați; vânt în Banat, Oltenia, Ardeal și Muntenia

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, luni seara, că marți, în intervalul 10:00–20:00, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, sunt așteptate ninsori viscolite, cu depuneri de zăpadă, vizibilitate redusă sub 100 de metri și intensificări ale vântului. Totodată, vântul se va intensifica și în Banat, Oltenia, precum și local în Transilvania și în sud-vestul Muntenia, unde vitezele vor fi cuprinse între 50 și 70 km/h.

Salvatorii transmit cetățenilor să evite să pornească la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, să se informeze în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

Autovehiculul trebuie să fie echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

În cazul vântului puternic, oamenii trebuie să evite trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

De asemenea, trebuie să urmărească buletinele meteorologice și recomandările autorităților. Pentru mai multe informații, poate fi consultat site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologiehttps://www.meteoromania.ro/avertizari/

(sursa: Mediafax)