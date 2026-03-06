x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Zeci de zboruri anulate vineri de la Otopeni. Iată lista cursele

Zeci de zboruri anulate vineri de la Otopeni. Iată lista cursele

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   07:56
Zeci de zboruri anulate vineri de la Otopeni. Iată lista cursele
Sursa foto: Conflictul din Orientul Mijlociu anuleaza zboruri

Compania Națională Aeroporturi București anunță că 28 de curse sunt anulate vineri de pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Sunt anulate 13 plecări și 15 sosiri.

Iată lista zborurilor anulate, prezentată de CNAB:

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

1 AWG760 06.03.2026 07:00:00 D AL MAKTOUM
2 AWG761 06.03.2026 18:15:00 A AL MAKTOUM

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

3 ELY573 06.03.2026 09:45:00 A BEN GURION
4 ELY574 06.03.2026 11:00:00 D BEN GURION
5 ELY571 06.03.2026 12:05:00 A BEN GURION

COMPANIA FLYDUBAI

6 FDB1795 06.03.2026 22:05:00 A DUBAI INTL
7 FDB1796 06.03.2026 23:10:00 D DUBAI INTL

COMPANIA QATAR AIRWAYS

8 QTR219 06.03.2026 06:40:00 A HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
9 QTR220 06.03.2026 10:40:00 D DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
10 QTR221 06.03.2026 13:20:00 A DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
11 QTR222 06.03.2026 16:20:00 D HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA RYANAIR

12 RYR5101 06.03.2026 14:05:00 D QUEEN ALIA INTL
13 RYR5100 06.03.2026 20:15:00 A QUEEN ALIA INTL

COMPANIA SKY UP MT LIMITED

14 SEU6242 06.03.2026 02:50:00 A SHARM-EL-SHEIKH INTL
15 SEU6241 06.03.2026 03:50:00 D SHARM-EL-SHEIKH INTL

COMPANIA TAROM

16 ROT7701 06.03.2026 00:05:00 D QUEEN ALIA INTL
17 ROT101 06.03.2026 00:45:00 D CAIRO INTL
18 ROT167 06.03.2026 00:50:00 D BEIRUT INTL
19 ROT156 06.03.2026 03:05:00 A BEN GURION
20 ROT168 06.03.2026 06:30:00 A BEIRUT INTL
21 ROT102 06.03.2026 07:20:00 A CAIRO INTL
22 ROT7702 06.03.2026 08:00:00 A QUEEN ALIA INTL

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

23 WMT3268 06.03.2026 00:40:00 A DUBAI INTL
24 WMT3257 06.03.2026 05:15:00 D BEN GURION
25 WMT3258 06.03.2026 11:45:00 A BEN GURION
26 WMT3269 06.03.2026 13:10:00 D BEN GURION
27 WMT3267 06.03.2026 14:20:00 D DUBAI INTL
28 WMT3270 06.03.2026 19:40:00 A BEN GURION.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: zboruri anulate
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri