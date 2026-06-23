Prăpăd! Zeci de locuințe inundate, mașini avariate și copaci doborâți de vijeliile din ultimele ore

În urma inundațiilor produse în intervalul 22.06.2026 ora 08:00 – 23.06.2026 ora 08:00, pompierii Departamentului pentru Situații de Urgență au intervenit în 21 de localități din 8 județe.

Au fost afectate localități din județele Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș.

În cele 21 de localități, „s-a intervenit pentru evacuarea apei din 28 case, 23 curți, 78 beciuri/subsoluri” De asemenea, s-a intervenit „și pentru degajarea a 25 copaci prăbușiți, fiind avariate 13 autoturisme”, potrivit DSU.

Codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ continuă și astăzi. Codul este valabil în intervalul orar 12:00-21:00.

„Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp”, conform DSU.

Recomandările DSU

Urmăriți permanent anunțurile oficiale;

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

Apelați Serviciul 112 în caz de urgență.

(sursa: Mediafax)