O nouă șansă la viață: Retransplant renal complex realizat cu succes de medicii din Iași

Coordonatorul Compartimentului de Transplant Renal din cadrul Spitalului "Dr.C.I.Parhon" Iaşi, prof.univ.dr Adrian Covic, a declarat pentru AGERPRES că unul dintre beneficiarii transplanturilor renale este un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Iaşi, aflat în program de hemodializă din anul 2017 din cauza unei nefropatii obstructive.



Cel de-al doilea caz, al unei femei în vârstă de 38 de ani, tot din Iaşi, a fost o adevărată provocare pentru echipa medicală întrucât a fost vorba de un al doilea transplant. Femeia era dependentă de dializă din 2019, după ce a fost diagnosticată cu lupus eritematos sistemic.



Prof. univ. dr Adrian Covic a explicat că retransplantul renal reprezintă una dintre cele mai dificile intervenţii din transplantologia modernă, atât din punct de vedere chirurgical, cât şi imunologic.



"Provocările sunt foarte mari atunci când se tentează un retransplant. Din punct de vedere chirurgical, de multe ori trebuie găsit un loc unde să fie implantat al doilea rinichi, deoarece primul transplant a ocupat deja poziţia obişnuită. Însă cea mai mare provocare este cea imunologică. După un prim transplant, chiar şi unul reuşit, pacientul dezvoltă un număr important de anticorpi anti-HLA, ceea ce creşte semnificativ riscul de respingere a oricărui organ primit ulterior", a explicat Adrian Covic, după efectuarea intervenţiei.



Potrivit acestuia, înaintea retransplantului sunt monitorizaţi permanent anticorpii anti-HLA, iar în cazurile cu risc ridicat sunt aplicate strategii imunologice speciale pentru a preveni respingerea hiperacută a grefei.



"La ultimele trei retransplanturi efectuate, nivelul anticorpilor existenţi înainte de intervenţie era de 40-50%, ceea ce a impus utilizarea unor proceduri imunologice speciale pentru a evita un răspuns hiperacut. Evoluţia postoperatorie s-a desfăşurat în parametri normali, iar în cazul transplantului realizat ieri (sâmbătă -n.r), la doar câteva ore după intervenţie, pacienta a început să urineze spontan, în cantităţi mari, iar valorile creatininei şi ale retenţiei azotate au început să scadă", au precizat medicii.



Cele două transplanturi renale au fost posibile datorită gestului familiei unui pacient aflat în moarte cerebrală, care şi-a dat acordul pentru donarea de organe.



Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr Raluca Neagu, a declarat că în cadrul aceleiaşi prelevări făcute în cursul zilei de sâmbătă au mai fost recoltate ficatul şi corneele, oferind şanse la viaţă şi la recăpătarea vederii pentru alţi pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare. Ficatul a fost transplantat, sâmbătă, de o echipă de medici de la Spitalul "Sf.Spiridon" Iaşi unei femei în vârstă de 36 de ani, mamă a patru copii. Corneele urmează să fie transplantate la Clinica de Oftalmologie din Spitalul "Sf Spiridon" în zilele următoare.

Citește și: Prelevare de organe la Floreasca: patru transplanturi realizate | Jurnalul

AGERPRES