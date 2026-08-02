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Jurnalul Bani şi Afaceri Economie Bilanț negativ la BVB: Capitalizarea bursieră a scăzut cu 404 milioane de lei la final de iulie

Bilanț negativ la BVB: Capitalizarea bursieră a scăzut cu 404 milioane de lei la final de iulie

de Redacția Jurnalul Publicat la 02 Aug 2026 16:00 Modificat la 02 Aug 2026 16:00
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Bilanț negativ la BVB: Capitalizarea bursieră a scăzut cu 404 milioane de lei la final de iulie
Bursa de la București pierde peste 404 Milioane de lei din valoare

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut în această săptămână peste 404 milioane de lei la capitalizare, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a înregistrat un declin de peste 269 de milioane de lei, potrivit datelor publicate de BVB

Capitalizarea bursieră a ajuns la 704,81 miliarde de lei în perioada 27 - 31 iulie 2026, în scădere faţă de 705,22 miliarde de lei în săptămâna 20 - 24 iulie 2026. Tranzacţiile cu acţiuni au generat, săptămâna aceasta, un rulaj de 509,70 milioane de lei, mai mic decât cel înregistrat în săptămâna anterioară, respectiv 778,82 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 36.154,88 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost luni, 27 iulie, când s-au consemnat schimburi de 165,3 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost vineri, 31 iulie, cu tranzacţii de 67,4 milioane de lei.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 96,753 milioane de lei (-0,54%), urmate de titlurile Evergent Investments, cu 91,959 milioane de lei (0,00%), şi cele ale OMV Petrom, cu 68,501 milioane de lei (0,56%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Electroaparataj (+11,72%), Safetech Innovations (+5,67%) şi Digi Communications NV (+4,85%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de Şantierul Naval Orşova (-16,15%, Nuclearelectrica (-7,71%) şi Bursa de Valori Bucureşti (-5,91%). AGERPRES

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Subiecte în articol: bursa de valori bucuresti capitalizare bursiera iulie
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