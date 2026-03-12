Guvernul prelungește subvenția pentru motorină. 6.200 de firme vor primi sprijin de la stat

Măsura ar urma să fie aprobată în ședința Executivului și vizează aproximativ 6.200 de companii din sectorul transporturilor și logisticii.

Potrivit autorităților, subvenția acordată pentru motorină va fi majorată de la 60 de bani la 85 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o creștere a sprijinului cu 25 de bani pentru fiecare litru de combustibil, scrie observatornews.ro

Pentru implementarea acestei scheme, statul a alocat un buget de aproximativ 650 de milioane de lei.

Măsură pentru a limita efectele scumpirilor

Sprijinul este destinat în special firmelor de transport, distribuție, producătorilor și exportatorilor, care sunt printre cei mai afectați de majorarea costurilor cu combustibilul.

Autoritățile spun că măsura are rolul de a reduce impactul scumpirilor asupra economiei, deoarece creșterea costurilor de transport se transmite rapid în prețurile bunurilor și serviciilor.

Pentru moment, însă, schema de sprijin nu se aplică și șoferilor obișnuiți, care continuă să suporte integral scumpirile de la pompă.

Carburanții continuă să se scumpească

Între timp, prețurile la carburanți au crescut din nou. În dimineața zilei de joi, prețul combustibililor a fost majorat cu 9 bani pe litru.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, scumpirile cumulate au ajuns la:

44 de bani pe litru pentru benzină

62 de bani pe litru pentru motorină

În aceste condiții, autoritățile încearcă să limiteze efectele economice ale scumpirilor, cel puțin în sectorul transporturilor, considerat unul strategic pentru funcționarea economiei.