Ziua Marinei Române 2025: Programul evenimentelor din Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București

La Constanța , în perioada 11-13 august, în intervalul orar 18.00-21.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, va fi organizată o expoziție marinărească, la care vor participa, cu tehnică și materiale specifice, reprezentanți de la „Academia Navală Mircea cel Bătrân”, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul 39 Scafandri, Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu” și Muzeul Național al Marinei Române. Activitatea face parte din seria evenimentelor dedicate Săptămânii Spiritualității Marinărești, iar debutul acesteia va fi marcat luni, începând cu ora 19.00, printr-un spectacol susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale.

Centrul 39 Scafandri va desfășura marți, 12 august, în intervalul orar 10.00-17.00, în portul turistic Tomis, un atelier de scufundări recreaționale, la care vor participa cei 50 de câștigători ai concursului organizat pe paginile de social-media ale Forțelor Navale.

Repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 va avea loc în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei din Constanța, miercuri, 13 august (rezervă 14 august), între orele 10.00-12.30. Vor fi executate secvențe de instruire pe mare, la care vor lua parte nave, ambarcațiuni și elicoptere ale Forțelor Navale Române, precum și capabilități navale și aeriene ale unor parteneri străini și ale mai multor structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Joi, 14 august, începând cu ora 08.30, Forțele Navale Române vor aduce un pios omagiu eroilor marinari, prin desfășurarea unei ceremonii militare și religioase, organizate cu prilejul Zilei Recunoștinței, la Monumentul „Crucea Marinarilor”. Tot joi, 14 august, la ora 12.00, va avea loc lansarea albumului „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea”, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța, unde va fi prezentată și o expoziție de pictură cu tematică marină din colecția pictorului marinar.

Vineri, 15 august, în intervalul orar 10.00-12.30, în zona Comandamentului Flotei, se va desfășura Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, organizat de Forțele Navale Române, care cuprinde proceduri de acțiune în diferite medii, cu un spectru larg de amenințări.

Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, între orele 20.00-23.00.

La Mangalia , în zilele de 12 și 13 august, de la ora 20.00, în Piața Republicii, și joi, 14 august, începând cu ora 19.00, în fața Casei de Cultură, Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” va susține concerte, pentru a marca Săptămâna Spiritualității Marinărești.

Repetiția generală pentru exercițiul planificat să se desfășoare în data de 15 august va avea loc în zona portului turistic, miercuri, 13 august, în intervalul orar 10.00-12.30. Acesta cuprinde o serie de activități de instruire întrunită, executate de structuri ale categoriilor de forțe din Armata României, împreună cu instituții partenere cu responsabilități în domeniul naval.

Ziua Recunoștinței va fi marcată joi, 14 august, începând cu ora 09.00, printr-o ceremonie militară și religioasă la Monumentul „Marinarului și constructorului naval”, iar în aceeași zi, în Piața Republicii, instituțiile militare de învățământ de marină vor prezenta ofertele educaționale, în intervalul orar 18.00-21.00.

Ziua Marinei Române va fi marcată vineri, 15 august, orele 10.00-12.30, printr-o ceremonie militară și prin desfășurarea Exercițiului naval întrunit FNR 25.10, în zona falezei portului turistic Mangalia. Începând cu ora 21.00, marinarii militari din Mangalia se vor retrage cu torțe, în acordurile Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

La Brăila , cu ocazia Zilei Marinei Române, publicul este invitat pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos, unde va putea asista vineri, 15 august, în intervalul orar 10.00-12.30, la ceremonia militară și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10. Începând cu ora 20.30, Muzica Militară a garnizoanei Brăila va însoți militarii participanți la retragerea cu torțe, pe Calea Călărașilor.

La Tulcea , militarii Flotilei Fluviale vor marca Ziua Recunoștinței joi, 14 august, începând cu ora 09.00, la Cimitirul Eroilor din municipiu, prin desfășurarea unei ceremonii militare și religioase. Vineri, 15 august, între orele 10.00-12.30, publicul este invitat pe faleza Dunării, unde vor fi prezentate secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 de către militarii de la bordul navelor și se vor desfășura tradiționalele jocuri marinărești.

La Galați , Ziua Marinei Române va fi sărbătorită vineri, 15 august, de la ora 17.00, în zona Elice, pe faleza Dunării, printr-o ceremonie militară și religioasă, urmată desecvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 și de parada navelor militare.