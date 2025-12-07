Ziua Națională a României, sărbătorită la reședința lui Trump, la Mar-a-Lago

Comunitatea românească din SUA a sărbătorit Ziua României la Mar-a-Lago. Eugen Tomac spune, duminică, pe Facebook, faptul că a răspuns invitației Romanian Republicans GOP Club, care a organizat un eveniment aniversar de excepție dedicat României la reședința președintelui Donald Trump.

Într-un mesaj video, președintele României i-a felicitat pe românii din Statele Unite pentru atașamentul față de România și contribuția lor remarcabilă la consolidarea relațiilor dintre dintre țările noastre.

Invitatul special al evenimentului a fost Bernd Lembcke, un apropiat al familiei prezidențiale ce a coordonat activitatea impunătorului domeniu de la Mar-a-Lago timp de 30 de ani. Acesta ne-a adresat un mesaj cald cu ocazia Zilei Naționale și a prezentat echipa românilor care își desfășoară zi de zi activitatea în reședința cunoscută drept „Casa Albă de Iarnă”.

„Felicit organizatorii pentru această inițiativă inedită. Romanian Republicans GOP Club prin liderii săi, domnul Claudio Pater și George Mioc, au reușit, cu sprijinul prietenilor americani, să ne ofere tuturor un moment de mândrie națională departe de casă, așa cum rar putem întâlni. Mă bucur enorm că am putut fi alături de români și de prietenii americani care prețuiesc România. Relația noastră este unică și ea va fi tot mai solidă, pentru că avem un parteneriat ce trebuie consolidat zi de zi prin inițiative comune serioase. România și Europa are nevoie de pace, iar SUA sunt și rămân garantul securității noastre”, spune Tomac, pe Facebook.

El a urat „La mulți ani” românilor de pretutindeni.

(sursa: Mediafax)