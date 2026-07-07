Cât costă revizia sistemului de vot al Camerei. Instituțiile statului sfidează, din nou, criza

Senatul României cumpără servicii de transport aerian pentru conducerea instituției și pentru senatori, până la finalul anului 2026. Interesant este că destinațiile către care se contractează aceste servicii vor deservi, în principal 28 de parlamentari, dintre care 25 au fost aleși în județele către și dinspre care se va zbura. Nu lipsește de pe listă Oradea.

Camera Deputaților se pregătește să contracteze, și anul acesta, service pentru sistemul de videoconferință din sala de plen. În ultimii patru ani, afacerea a ajuns la aceeași firmă. Iar Cancelaria Prim-Ministrului, deși este subordonată unui șef de Executiv demis și interimar, revine cu licitația controversată de achiziție a unor mașini în sistem de leasing operațional. Contractul pe care îl pregătește are o durată de trei ani.

Cea mai recentă intenție de achiziție publică a fost făcută, la data de 18 iunie 2026, de Senatul României, Camera superioară a Parlamentului publicând în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin care își manifestă intenția să contracteze servicii de transport aerian pentru senatori, pentru secretarul general și pentru secretarii generali adjuncți ai Senatului.

Serviciile de transport aerian vizează curse (zboruri) regulate directe, pe rutele naționale interne, ofertate de companii aeriene, pentru perioada calendaristică august 2026 - decembrie 2026, conform sursei citate.

Senatul intenționează, în acest sens, să încheie un acord-cadru împărțit în șase loturi distincte, punând la bătaie un buget estimat inițial la 1.032.667,51 de lei fără TVA, respectiv la 1.249.527,7 lei cu TVA inclusă.

Primul lot se referă la transport aerian intern pe ruta București - Baia Mare și retur, cu un buget estimat alocat de 82.455,37 de lei fără TVA. Al doilea lot vizează transport aerian intern pe ruta București - Cluj-Napoca și retur, având un buget inițial alocat de 367.262,1 lei fără TVA. În ceea ce privește lotul al treilea, este vorba despre transport aerian intern pe ruta București - Iași și retur, cu un buget inițial estimat la 69.713 lei fără TVA.

Oradea nu lipsește de pe listă

De pe lista destinațiilor către și dinspre care urmează să zboare senatorii României nu putea lipsi Oradea. Lotul al patrulea scos la „mezat” de către instituția condusă de Mircea Abrudean se referă la transport aerian intern pe ruta București - Oradea și retur, pentru care a fost alocat un buget estimat inițial de 160.849,46 de lei fără TVA.

În Senatul României activează, în această legislatură, patru parlamentari de Bihor. Primul este Ilie Bolojan, prim-ministrul demis și interimar și președinte al PNL. Al doilea este Cseke Attila Zoltan, ministrul demis și interimar al Dezvoltării. De asemenea, tot senator de Bihor este și Gheorghe Bota de la PNL. Iar ultimul pe listă este Aurel Mohan, senator PSD.

Lotul 5 vizează servicii de transport aerian intern pe ruta București - Suceava și retur, pentru care a fost pus la bătaie un buget estimat la 72.599 de lei. Iar al șaselea și ultimul lot al acestui acord-cadru vizează transport aerian intern pe ruta București - Timișoara și retur, cu un buget estimat inițial de 279.788,32 de lei fără TVA.

Cine sunt principalii beneficiari

Așa cum rezultă din anunțul de participare, achiziția vizează servicii de transport aerian destinate secretarului general, secretarilor generali adjuncți și senatorilor. Astfel, vor beneficia de acest serviciu finanțat din banii instituției secretarul general al Senatului, Mario Oprea, de la PNL, precum și cei doi secretari generali adjuncți ai Senatului, Izabela Chencian, de la PSD, și Arany Vikarius, de la UDMR.

Având în vedere rutele menționate în documentația de atribuire, în afara senatorilor de Bihor, la care am făcut referire mai sus, principali beneficiari ai serviciilor ce urmează a fi contractate sunt cei trei senatori de Maramureș - Costache Chertif (AUR), Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș (PNL) și Sorin Vlașin (PSD); cei patru senatori de Cluj - Mircea Abrudean (PNL), Vasile Ciprian Rus (USR), Eugen Șipoș (AUR) și Tasnadi Istvan (UDMR); cei cinci senatori de Iași - Marius Bodea (USR), Dan Cașcaval (PSD), Cristina Dumitrescu (AUR), Dumitru Manea (neafiliat) și Petrică Lucian Rusu (PNL); cei patru senatori de Suceava - Gheorghe Flutur (PNL), Rodica Cușnir (PACE), Ioan Stan (PSD) și Virgiliu George Vlăescu (AUR).

La aceștia se adaugă cei patru senatori de Timiș - Vasile Blaga (PNL), Eugen Dogariu (PSD), Ciprian Titi Stoica (AUR) și Sorin Șipoș (USR).

Pentru atribuirea acestui acord-cadru, Senatul României organizează o licitație deschisă, iar ofertele urmează să fie deschise la data de 27 iulie 2026.

Afacere cu repetiție la Camera Deputaților

În acest timp, nici Camera Deputaților nu se lasă mai prejos. La data de 15 iunie 2026, instituția condusă de Sorin Grindeanu a publicat, tot în SEAP, un anunț de participare prin care face cunoscut faptul că urmează, încă o dată, să achiziționeze „service pentru sistemul integrat de conferință, vot electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicații audio, video și date în sala de Plen a Camerei Deputaților”.

Conform documentației citate, contractul de service trebuie să fie asigurat până la data de 31 decembrie 2026, el putând fi prelungit până la data de 30 aprilie 2027. Iar pentru aceasta, autoritatea contractantă a pus la bătaie un buget estimat inițial de 1.521.361,16 lei fără TVA, respectiv de 1.840.847 de lei cu TVA inclusă. Iar pentru atribuirea afacerii se organizează, de asemenea, o licitație deschisă, ofertele urmând să fie deschise la data de 20 iulie 2026.

Camera Deputaților contractează anual astfel de servicii, iar în perioada 2022 - 2025 afacerea a fost adjudecată de aceeași firmă. Este vorba despre SC Eltek Multimedia SRL, care a încasat, până acum, de la această instituție, pentru acest tip de servicii, nu mai puțin de 5.221.938,91 de lei fără TVA, respectiv 6.214.107,3 lei cu TVA inclusă.

Cancelaria lui Bolojan nu renunță. A fost reluată achiziția de mașini

Deși este o structură a unui guvern demis și interimar, Cancelaria Prim-Ministrului nu se lasă și revine cu o intenție de achiziție controversată. Mai exact, la data de 2 iulie 2026, instituția în cauză a publicat în SEAP un nou anunț de participare, în vederea furnizării de autovehicule în sistem de leasing operațional.

Și vrea să încheie un acord-cadru pe o perioadă de… 36 de luni, adică de trei ani calendaristici. În vederea încheierii afacerii, Cancelaria Prim-Ministrului pune la bătaie un buget maxim estimat de 2.225.032,08 lei fără TVA, adică de 2.692.288,82 de lei cu TVA inclusă, menționând că este vorba despre contractarea, în acest sistem de leasing operațional, între 16 și 17 autoturisme din categoria N1, adică autoutilitare. Leasing-ul operațional înseamnă, în fapt, închirierea mașinilor, la un preț care se apropie sau chiar depășește valoarea de achiziție a unui asemenea mijloc de transport, după care, la finalizarea contractului, beneficiarul restituie mașinile.

Și în acest caz se organizează o licitație deschisă, ofertele urmând să fie deschise în data de 15 iulie 2026.