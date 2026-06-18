MApN, drone de 37 milioane de euro, achiziționate fără licitație, în baza unei legi promulgate la o săptămână după atribuire

Este vorba despre un contract de peste 37 de milioane de euro atribuită fără licitație, prin negociere directă, și fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Atât caietul de sarcini, cât și întreaga documentație de atribuire nu a fost făcută publică. Contractul, încheiat în 27 mai 2026, a ajuns la o companie din Germania, înființată de un fost ofițer al Forțelor Armate germane, iar la baza lui, MApN invocă Legea 95/2026 care a fost promulgată de către președintele României la data de… 12 iunie 2026

Ministerul Apărării Naționale a publicat, abia ieri, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), primul contract de achiziție de sisteme de armament prin programul SAFE. Este vorba despre afacerea parafată de către MApN prin intermediul Unității Militare UM 02550 București – Direcția Generală pentru Armamente -, referitoare la un contract de achiziție a unor sisteme Mini-UAS Clasa I. Mai exact, despre sisteme de drone militare de mici dimensiuni (Unmanned Aircraft System), sisteme care includ atât aeronava fără pilot, cât și „perifericele”.

Concret, este vorba despre un vehicul aerian fără echipaj uman la bord, despre segmentul de pe sol, compus din stația de comandă, și din legătura Data Link, adică sistemul de comunicații radio sau prin satelit care transmite comenzile de la sol către dronă și care trimite telemetria și imaginile înapoi către operatorul care controlează zborul și care monitorizează datele de la sol.

În acest contract, Ministerul Apărării Naționale a vizat achiziția a 34 de astfel de sisteme Mini-UAS Clasa I, ce urmează să fie livrate în cursul anului 2027. Potrivit unui comunicat de presă al MApN, în același contract mai intră și 15 kit-uri Scorpion, care permit transformarea sistemului din configurația „aripă fixă” în configurația „multicopter”. „Sistemele contractate vor fi utilizate pentru executarea misiunilor de supraveghere, completează capabilitățile deja existente în Armata României și sunt complementare proiectului de coproducție dezvoltat în România”, mai arată Ministerul Apărării Naționale.

Un singur ofertant

Ei bine, conform anunțului de atribuire publicat, ieri, în SEAP, legislația invocată de către autoritatea contractantă ca stând la baza acestui contract achiziționat prin programul SAFE, este Regulamentul UE 2025/1106, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 62/2025, exprimată prin Legea nr. 4/2026, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2011 și Legea nr. 95 din 12 iunie 2026

Conform sursei citate, pentru această achiziție, Ministerul Apărării Naționale a pus la bătaie, din banii SAFE împrumutați de România, un buget estimat inițial de 31.400.000 de euro fără TVA, respectiv de 37.994.000 de euro cu TVA inclusă, și a negociat contract direct cu un singur ofertant.

La data de 27 mai 2026, MApN a atribuit Contractul nr. SAFE_RO_1_S_019/2/CFA_C/2026 către compania Quantum Systems GMBH, cu sediul în Gilching, Germania, la un preț final negociat de 30.700.000 de euro fără TVA, respectiv de 37.147.000 de euro cu TVA inclusă.

Interesant, în acest caz, este faptul că, potrivit aceluiași anunț de atribuire publicat în SEAP, prețul contractului a fost calculat la un curs de schimb valutar RON – EURO de 5,3 lei pentru un euro, în condițiile în care, conform Băncii Naționale a României (BNR), cursul oficial din data de 27 mai 2026 a fost de 5,2393 lei pentru un euro.

Premoniție legislativă

Un alt amănunt interesant al acestei afaceri constă în aceea că acest contract a avut la bază, așa cum chiar Ministerul Apărării Naționale susține în cuprinsul anunțului de atribuire, inclusiv Legea nr. 95 din 12 iunie 2026. Ceea ce înseamnă că, în mod miraculos, o lege din 12 iunie 2026 să fie invocată ca suport legal pentru o afacere încheiată anterior, la 27 mai 2026.

Legea nr. 95/2026 a fost promulgată de către președintele României și publicată în Monitorul Oficial al României la data de 12 iunie 2026 și se referă la aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE 2025/1106 al Consiliului, din data de 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Caietul de sarcini, nepublic

Iar detaliile interesante ale acestei afaceri nu se opresc aici. Atât caietul de sarcini care a stat la baza achiziției acestor sisteme Mini-UAS Clasa I, cât și anexele și alte detalii ale procedurii de atribuire sunt ținute la secret.

Ministerul Apărării Naționale aduce ca justificare pentru atribuirea acestui contract fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform Directivei nr. 2014/24/UE argumentul conform căruia „achiziția nu se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei”.

Mai mult, în documentul citat se mai precizează că „utilizarea negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este justificată de prevederile articolului 4 alineat 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2025, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că, în aplicarea articolului 19 din Instrumentul SAFE, autoritățile contractante au dreptul de a aplica procedura negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”.

Compania germană care a primit contractul, prima afacere cu statul român

Quantum Systems GMBH, compania germană căreia i-a fost atribuit, de către MApN, acest contract din programul SAFE, a fost înființată în anul 2015, de către Florian Saibel, fost ofițer în cadrul Forțelor Armate Germane, alături de Michael Kriegel, Tobias Kloss și Armin Busse și se află la primul contract cu instituțiile statului român.

Compania susține că a oferit sprijin Ucrainei de la începutul războiului, contribuind cu drone de supraveghere operate la scară largă încă din anul 2022.

Dronele și soluțiile software ale companiei germane sunt implementate de forțele NATO în Europa, SUA, Australia și Noua Zeelandă.