Alegeri București 2025: Secțiile de vot s-au deschis la ora 7.00. Peste 16.000 de bucureșteni au votat în prima oră

Situația prezenței pe sectoare la ora 8.00

În București, până la ora 8 au votat aproape 16.000 de persoane.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 0,96, fiind înregistrați 2.094 de votanți.

În Sectorul 2 au votat 3.725 de persoane, adică 0,91%.

În Sectorul 3 - 3391 de votanți, adică 0.75%.

În Sectorul 4 au fost 2039de persoane la urne, adică 0,76%.

În Sectorul 5 s-au prezentat 2.053 de persoane, aducă 0.85%.

În sectrul 6, prezența este de 0,96%, 3.144 de persoane au votat.

Urnele s-au deschis oficial la ora 7.00 în București

Duminică dimineață, la ora 7.00, s-au deschis secțiile de votare pentru alegerea noului primar general al Capitalei. Scrutinul are loc în urma plecării lui Nicușor Dan din funcția de edil, acesta fiind ales președinte al României.

Potrivit datelor oficiale, în mai puțin de o oră de la deschidere, peste 10.000 de bucureșteni s-au prezentat deja la urne. La ora 7.30, raportările arătau o prezență surprinzător de ridicată pentru un interval atât de scurt.

Situația prezenței pe sectoare la ora 7.30

Sectorul 1: 1.450 votanți (0,67%)

Sectorul 2: 1.843 votanți (0,61%)

Sectorul 3: 2.286 votanți (0,51%)

Sectorul 4: 1.295 votanți (0,55%)

Sectorul 5: 1.324 votanți (0,55%)

Sectorul 6: 2.121 votanți (0,65%)

Unde pot vota bucureștenii

Alegătorii își pot exercita dreptul de vot doar la secția la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau reședință, cu condiția ca aceasta din urmă să fi fost stabilită cu cel puțin șase luni înainte de data alegerilor – adică anterior datei de 7 iunie 2025, conform Autorității Electorale Permanente (AEP).

În București sunt organizate 1.289 de secții de votare, repartizate astfel:

Sectorul 1: 166 secții

Sectorul 2: 202 secții

Sectorul 3: 294 secții

Sectorul 4: 189 secții

Sectorul 5: 198 secții

Sectorul 6: 240 secții

Câți alegători sunt înscriși pe liste

În Capitală sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, distribuiți astfel:

Sectorul 1: 210.685

Sectorul 2: 292.894

Sectorul 3: 440.813

Sectorul 4: 269.362

Sectorul 5: 239.783

Sectorul 6: 325.543

Ce acte sunt acceptate la vot

Accesul în cabina de vot se face doar pe baza unui act de identitate valabil în ziua scrutinului. Sunt acceptate:

carte de identitate

carte electronică de identitate

carte de identitate provizorie

buletin de identitate

pașaport diplomatic / diplomatic electronic

pașaport de serviciu / electronic

Autoritățile atrag atenția că pașaportul simplu și pașaportul simplu electronic (turistic) nu pot fi folosite pentru vot.

Unde se poate vota

La aceste alegeri, alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. De obicei, o persoană este inclusă pe lista permanentă pe baza domiciliului, dar dacă și-a înregistrat reședința la primărie, va fi alocată unei secții conform adresei de reședință.

Aceste informații se regăsesc în Registrul Electoral, care poate fi consultat pe pagina www.registrulelectoral.ro. Pe această pagină trebuie completate câmpurile cerute: CNP, Numele de familie și trebuie aleasă opțiunea de „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”.

La intrarea în secția de votare, actul de identitate este scanat și verificat în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV). În urma verificării înscrierii alegătorului în listele electorale, acesta semnează în lista corespunzătoare, după care primește buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

Votul se exprimă în cabina de vot, prin aplicarea ștampilei „VOTAT” în interiorul patrulaterului corespunzător opțiunii alese. Buletinul de vot pliat se introduce în urnă, iar ștampila se restituie membrilor biroului electoral al secției de votare.

Este interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot, precum și orice formă de divulgare a opțiunii de vot în incinta secției de votare.

Alegătorii care, din motive obiective, nu pot vota singuri pot fi însoțiți în cabina de vot de o persoană aleasă de ei, alta decât membrii biroului electoral, candidații sau persoanele acreditate.

Care sunt candidații pentru funcția de primar general

Buletinul de vot pe care îl vor primi bucureștenii la aceste alegeri include 17 candidați din care să își aleagă preferatul pentru a ocupa funcția de primar general.

Validarea și ordinea de pe buletine au fost finalizate înainte de retragerea anunțată de doi dintre ei, respectiv independenții Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici.

Alegătorii vor avea pe buletin opt candidați distribuiți pe două file, plus încă unul pe a treia filă.

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR),

Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD),

George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT),

Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL),

Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS),

Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM),

Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM),

Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU),

Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR),

Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA),

Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”,

Dan Trifu – candidat independent,

Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent,

Gheorghe Nețoiu – candidat independent,

Vlad Gheorghe – candidat independent,

Angela Negrotă – candidat independent,

Filip Titian – candidat independent.

Programul votării

Votarea se desfășoară în intervalul 7:00 – 21:00.