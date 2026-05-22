Rogobete, apel de urgență pentru Palatul Victoria: „Fără un Guvern funcțional, țara stagnează”

Alexandru Rogobete a scris, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie de „un Guvern funcțional, cu putere de decizie și curaj”.

„Refuz să cred că, în momentul critic în care proiecte de miliarde pentru români atârnă de un fir de ață, nu avem maturitatea și responsabilitatea de a renunța la mituri și salvatori mesianici în favoarea unei construcții stabile și funcționale”, a transmis fostul ministru.

El a avertizat că România a început deja să piardă din cauza blocajelor și a orgoliilor politice.

„Am intuiția care îmi spune că, indiferent de emoția de moment, la final, pierdem toți. Deja am început să pierdem. Un singur exemplu: proiecte și parteneriate strategice puse la grea încercare de orgoliile care alimentează lupta politică. Greșit!”, a scris Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății a afirmat că experiența sa în funcții publice l-a învățat că încrederea se câștigă doar prin rezultate concrete.

„Dacă mandatele mele publice la ministerul Sănătății m-au învățat ceva este că numai atunci când livrezi ce ai promis poți să generezi încredere. Restul e publicitate sau marketing, cum vreți să-i spuneți. Atunci când ești într-o funcție de responsabilitate publică, orgoliul și confortul tău ajung pe ultimul loc, nu pe primul”, a subliniat el.

Rogobete a făcut apel la politicienii care susțin construcția unei Românii pro-occidentale să renunțe la calcule personale și la conflicte politice.

„Am încredere în oameni și îmi permit să fac un apel public către fiecare politician, om politic, decident, în parte care crede în construcția României pro-occidentale. Înțeleg că este greu, înțeleg că tranșeele par atât de adânc săpate încât nu poți ieși din ele, dar orgoliile mari au, mai tot timpul, mize mici. Dacă ne găsim împreună drumul corect și responsabil acum, românii ne vor aprecia, în limitele încrederii pe care o câștigăm, prin fapte. Dacă alegem cacule meschine, orgolii nesfârșite sau iluzii îndeprătate vom plăti, cu toții”, a precizat fostul ministru.

(sursa: Mediafax)