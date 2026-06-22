“Am mers cu caciula in mana dupa voturi”: marca patentata Traian Basescu 

Invitat la Realitatea TV, în emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu, difuzată pe 26 noiembrie 2009, Traian Băsescu declara: „Cred că am fost o dată la Grivco (…) toată lumea știa că mă duc cu căciula în mână să mai găsesc câteva voturi.”

Declarația a rămas una dintre cele mai cunoscute mărturisiri politice ale lui Traian Băsescu, fiind invocată de-a lungul anilor ori de câte ori liderii politici au fost puși în situația de a căuta sprijin parlamentar dincolo de propriul partid.