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“Am mers cu caciula in mana dupa voturi”: marca patentata Traian Basescu 

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   21:24
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“Am mers cu caciula in mana dupa voturi”: marca patentata Traian Basescu 
Declarația a rămas una dintre cele mai cunoscute mărturisiri politice ale lui Traian Băsescu

Expresia „a merge cu căciula în mână” pare astăzi depășită. Cu toate acestea, ea a rămas asociată aproape exclusiv cu Traian Băsescu, după ce fostul președinte a recunoscut public, în plină campanie pentru alegerile prezidențiale din 2009, că a mers la Dan Voiculescu pentru a obține sprijinul necesar construirii unei majorități parlamentare.

Invitat la Realitatea TV, în emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu, difuzată pe 26 noiembrie 2009, Traian Băsescu declara: „Cred că am fost o dată la Grivco (…) toată lumea știa că mă duc cu căciula în mână să mai găsesc câteva voturi.”

Declarația a rămas una dintre cele mai cunoscute mărturisiri politice ale lui Traian Băsescu, fiind invocată de-a lungul anilor ori de câte ori liderii politici au fost puși în situația de a căuta sprijin parlamentar dincolo de propriul partid.

 

 

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