Invitat la Realitatea TV, în emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu, difuzată pe 26 noiembrie 2009, Traian Băsescu declara: „Cred că am fost o dată la Grivco (…) toată lumea știa că mă duc cu căciula în mână să mai găsesc câteva voturi.”
Declarația a rămas una dintre cele mai cunoscute mărturisiri politice ale lui Traian Băsescu, fiind invocată de-a lungul anilor ori de câte ori liderii politici au fost puși în situația de a căuta sprijin parlamentar dincolo de propriul partid.
“Am mers cu caciula in mana dupa voturi”: marca patentata Traian Basescu— Jurnalul (@JurnalulN) June 22, 2026
Expresia „a merge cu căciula în mână” pare astăzi depășită. Traian Băsescu a recunoscut public, în campanie pentru alegerile prezidențiale din 2009, că a mers la Dan Voiculescu pentru a obține sprijin. pic.twitter.com/cPi547FJWB