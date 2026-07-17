Ziua Tatuajelor, sărbătorită pe 17 iulie. O poveste fascinantă și plină de semnificații

Tatuajele au jucat roluri importante în culturile din întreaga lume și continuă să aibă semnificații în continuă evoluție în epoca modernă.

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Cuvântul „tatuaj” derivă din limba polineziană pentru Tatau, care înseamnă „a atinge sau a marca”. Dovezile oamenilor care își marchează corpurile cu modele permanente există de mii de ani.

Mumiile egiptene și cele de gheață dezvăluie mai multe forme de simboluri religioase și de statut social. În întreaga lume, culturile care înconjoară tatuajul variază, iar unele s-au schimbat foarte puțin de-a lungul timpului.

În Statele Unite, marinarii au adus tatuajul pe țărmurile de coastă din aventurile lor insulare.

Este foarte posibil ca tatuajele să fie chiar mai vechi decât cele mai vechi dovezi fizice ale pielii. Prin arheologie au fost descoperite unelte care par în mod clar să fie concepute pentru realizarea tatuajelor.

În Egipt, femeile erau principala pânză pentru tatuaje. De la indicarea religiei și a statutului social, la pedepse și chiar pentru a ajuta la procesul de vindecare.

În China, tatuajele erau considerate în mare parte o practică barbară și sunt frecvent asociate cu eroi populari și criminali, o asociere pusă în practică atunci când bărbații condamnați își tatuau pe față kanji-ul pentru „criminal”.

În lumea modernă, povestea tatuajului este la fel de variată și complicată. Oamenii sunt fascinați de tatuaje, iar tot mai mulți oameni și le fac în fiecare an.

Tatuajele au trecut de la simboluri contraculturale la autoexprimare tradițională. Pentru mulți, corpul este o pânză, iar tatuajele fac parte din identitatea internă, credințele, valorile sau interesele unei persoane.

Unii oameni își fac tatuaje pentru a onora o persoană dragă sau pentru a sărbători un eveniment important, în timp ce alții își fac tatuaje pentru că sunt terapeutice. Un tatuaj este adesea o modalitate prin care o persoană își poate recupera corpul după o traumă, folosind durerea și permanența unui tatuaj pentru a procesa vindecarea.

Ziua Națională a Tatuajelor crește gradul de conștientizare cu privire la tatuaje și la istoria lor străveche și respectată și își propune să schimbe percepția pe care lumea o are despre ele.

Pe de altă parte, studii recente arată că efectele pot merge dincolo de estetică și pot afecta sănătatea oamenilor.

She covers up her wounds and trauma with beautiful tattoos. pic.twitter.com/c8dyi6fs9o — bhiby (@strawbabieezz) July 14, 2026

(sursa: Mediafax)