Crin Antonescu, ironii la adresa lui Nicușor Dan: Ați fost invitați sau ne reprezintă Zelenski?

Potrivit publicației Politico, miercuri, la ora 14:00 (ora Germaniei), va avea loc o discuție virtuală de o oră, la care vor participa liderii din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia și Finlanda, alături de președinții Comisiei Europene și Consiliului European, precum și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul olandez Mark Rutte.

La ora 15:00 este programată o nouă rundă de discuții, de această dată între liderii europeni și fostul președinte al SUA, Donald Trump.

Comentând informația, fostul președinte al PNL Crin Antonescu a adresat o întrebare critică la adresa actualei conduceri de la Chișinău: „Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști: ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski?”.

(sursa: Mediafax)