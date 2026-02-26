Băsescu: „Grindeanu își sabotează propriul premier"

Traian Băsescu a comentat la Digi24 declarațiile dure ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, la adresa premierului Ilie Bolojan. Concluzia fostului președinte a fost tranșantă: „Grindeanu își sabotează propriul premier".

Grindeanu afirmase la Constanța că nu îl simte pe Bolojan ca premier al coaliției. „Pe Bolojan nu l-am simțit premierul coaliției, mai degrabă al altcuiva", declarase liderul PSD.

Băsescu a corectat imediat această afirmație. „Bolojan demonstrează că este premierul României. Nu este nici al coaliției, nici al liberalilor, nici al lui Grindeanu", a spus fostul președinte. El a subliniat că Bolojan urmărește cu tenacitate restabilirea echilibrelor macroeconomice ale țării.

Fostul președinte a atras atenția asupra unui paradox periculos. În timp ce premierul negocia la Bruxelles ajustarea PNRR pentru a pierde cât mai puțini bani, mesajele venite de la București sunau astfel: „Îl dăm afară, ieșim din coaliție, nu-l mai vrem premier".

„Fiți convinși că orice declarație de la București legată de guvern ajunge în câteva minute și pe masa Ursulei Von der Leyen", a avertizat Băsescu.

Fostul președinte a avut și o nuanță critică față de Bolojan. El a refuzat să numească măsurile adoptate „reforme". „Sunt niște ajustări care au ca obiectiv restabilirea deficitului bugetar. Nu discutăm de mari reforme", a spus Băsescu. El a dat ca exemplu reforma administrativă, care ar genera economii uriașe, dar care nu se face.

Cât despre stabilitatea coaliției, Băsescu nu crede că PSD este pe punctul de a ieși de la guvernare. Însă avertismentul său rămâne clar: declarațiile agresive din interior fac mai mult rău decât bine României.

Băsescu: „Grindeanu dă din gură, Bolojan aduce bani în țară"

Traian Băsescu tranșează disputa Bolojan-Grindeanu. Fostul președinte spune că jocul liderului PSD este „neconvingător" și că nu va reuși să păcălească pe nimeni.

Traian Băsescu a comentat la Digi24 disputa dintre premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu. Verdictul fostului președinte a fost fără echivoc: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară".

Băsescu nu lasă loc de interpretări în privința câștigătorului acestei bătălii politice. „Câștigător nu poate fi decât Bolojan, pentru că el face în timp ce ăsta dă din gură", a spus fostul președinte. El a dat ca argument concret banii din PNRR: luna viitoare, România urmează să primească 2,4 miliarde de euro.

Fostul președinte a analizat și strategia liderului PSD. Concluzia sa: Grindeanu face un joc de imagine de „profil scăzut", prin care încearcă să se distanțeze de măsurile nepopulare ale guvernului, fără să iasă însă de la guvernare.

„Nu-i va reuși jocul lui Grindeanu. Ei sunt acolo, cu votul lor în parlament și cu semnăturile în guvern", a spus Băsescu. Fostul președinte a adăugat că Grindeanu „nu va reuși să păcălească pe nimeni".

Băsescu este convins că PSD nu va ieși de la guvernare. „Nu că nu ar trebui să se destrăme. Eu spun altceva: nu se va destrăma", a precizat el. În opinia sa, blocajele create de PSD sunt reale, dar nu vor duce la ruperea coaliției.

Cât despre rolul președintelui Nicușor Dan în această criză, Băsescu crede că șeful statului face ce poate. „Din când în când discută când cu Grindeanu, când cu Bolojan, când cu Fritz și încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru", a spus fostul președinte.

Băsescu a făcut și o paralelă cu criza economică din 2010, când deficitul bugetar ajunsese la aproape 9%. Atunci, soluția a fost eliminarea venitului dublu pensie-salariu de la stat și o reducere de 25% a salariilor, fără disponibilizări masive. Fostul președinte sugerează că și acum trebuie multă grijă în aplicarea măsurilor care afectează familiile cu credite și venituri fixe.

