Băsescu: Trump a confundat aliații cu dușmanii. O greșeală uriașă din orgoliu

„Donald Trump culege ce a semănat. A avut dispreț pentru europeni, a vorbit urât despre ei, a pus sub semnul întrebării existența NATO, a vrut să ocupe Groenlanda, teritoriul care aparține Uniunii Europene Nu cred că vreunul dintre liderii europeni a avut o atitudine de respingere față de Statele Unite. Respingerea este față de Donald Trump”, a spus fostul președinte despre refuzul mai multor state europene de a sprijini Statele Unite în deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Traian Băsescu a calificat modul în care Trump a gestionat situația din Orientul Mijlociu drept „pueril”. „ S-a apucat de un război fără să știe ce face, nici acum nu-i conștient ce a făcut în Orient. Iranul trebuia deposedat de arme nucleare. Dar modul în care Trump a conceput rezolvarea acestei probleme, este unul pueril”, a spus Băsescu, marți, la B1 TV.

De asemenea, Băsescu a criticat și comportamentul președintelui american. „Deci omul ăsta nu știe nici acum ce a făcut și continuă să fie arogant în loc să spună fraților am greșit, hai veniți să rezolvăm problema”, a spus Băsescu, precizând că există un interes internațional ca prestigiul Statelor Unite să nu fie afectat de acest conflict.

„Noi toți avem interes ca Statele Unite să nu fie umilite în acest conflict. În realitate, Trump se îndreaptă cu toată energia către un astfel de deznodământ în care a intrat să rezolve două probleme, nu le-a rezolvat și iese din conflict cu zece probleme pe care le-a creat prin intervenția lui”, spune fostul șef de stat.

Fostul președinte a mai declarat că intervenția SUA nu și-a atins obiectivele principale și ca Trump iese cu o imagine afectată din conflict.

„Trump iese umilit că schimbarea de regim n-a reușit să facă. Uraniul n-a reușit să-l captureze. În afară de faptul că n-a atins cele două obiective. Ormuz a rămas blocat, iar cea mai puternică probă a dat-o că a fost incapabil să-și apere aliații. Toți aliații din Golf se vedeau protejați de America. Au fost loviti de Iran fără limite aproape. Ori de câte ori a vrut Iranul, fără ca Statele Unite să reușească să-i apere. Deci domnul Trump iese cu un bilanț groaznic”, spune Traian Băsescu.

Fostul lider a subliniat că este nevoie de dialog diplomatic pentru gestionarea problemelor invocând exemplul celorlalte administrații americane.

„Biden a fost un negociator cu Iranul. Președintele Obama a negociat cu Iranul. Președintele Bush, tot republican, a negociat cu Iranul. Singurul care crede că o rezolvă aruncând bombe este Trump Trump a greșit complet strategia, crezând că bombardând Iranul o să obțină vreo victorie. Și ar trebui să-i spună ceva chiar experiența americană. Din Afganistan au plecat rușinos, din Vietnam au plecat rușinos, peste tot și-au abandonat aliații”, a declarat Băsescu.

(sursa: Mediafax)