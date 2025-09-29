Bolojan, după alegerile de la Chișinău: Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   11:45
Premierul României, Ilie Bolojan, a felicitat cetățenii și autoritățile Republicii Moldova pentru desfășurarea alegerilor parlamentare, subliniind că votul exprimat confirmă opțiunea clară pentru integrarea europeană și reafirmând sprijinul deplin al Bucureștiului pe acest drum.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după alegerile parlamentare desfășurate ieri, subliniind mobilizarea exemplară și opțiunea clară pentru parcursul european.

„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului de la București a subliniat că, în final, așa cum se întâmplă în democrațiile autentice, „votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”.

El a reafirmat susținerea fermă a României pentru drumul european al Republicii Moldova: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Ilie Bolojan republica moldova uniunea europeana
