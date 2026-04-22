Premierul mulțumește populației: Efortul vostru a salvat economia, datele arată primele semne de redresare!

În esență, premierul a afirmat că România a început să corecteze un dezechilibru major al finanțelor publice, reducând deficitul prin măsuri concrete, dar situația rămâne încă fragilă. Ilie Bolojan transmite că ani la rând statul a cheltuit peste posibilități, acumulând datorii costisitoare, iar acum este necesară o ajustare pentru a evita dependența de împrumuturi scumpe.

De asemenea, el a adăugat că scopul nu este doar scăderea deficitului în sine, ci stabilizarea economiei și redirecționarea banilor către dezvoltare. În același timp, avertizează că procesul este dificil și cere efort din partea întregii societăți, dar subliniază că direcția actuală este corectă și nu trebuie abandonată.

„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană și care include toate cheltuielile și obligațiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR. România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut și cea mai mare corecție. Reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase.

De mulți ani, România a cheltuit mai mult decât își permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcție și să recâștigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiții, muncă și competitivitate.

Fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puțini bani plătiți pe dobânzi și mai mulți bani pentru dezvoltare, infrastructură și servicii publice. Cu cât corecția este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creștere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În același timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea.

Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărțit la nivelul întregii societăți. Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare.

Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a scris premierul pe pagina oficială de Facebook.

(sursa: Mediafax)