Bolojan către PSD: Oamenii care nu performează trebuie să plece

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la Europa FM că miniștrii care vor prelua portofoliile de la demisionarii din PSD vor avea sarcina de a evalua personalul fără a declanșa o acțiune antipolitică. Doar cei incompetenți sau rău intenționați, indiferent de culoarea politică vor fi înlăturați din ministere.

„Am spus și în ședința de guvern de joi de ieri că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor, dacă sunt oameni care sunt incompetenți sau rău intenționați, trebuie să fie înlocuiți.

Scopul nu este să faci o acțiune antipolitică de pe-o zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond. Scopul este ca oamenii competenți să fie puși la treabă, să fie respectați, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcție sau oamenii care creează probleme. Asta va fi abordarea”, a declarat premierul Bolojan.

(sursa: Mediafax)