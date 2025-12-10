Bolojan, ferm pe tema reformei pensiilor magistraților: „Nu iau în calcul” o nouă respingere a CCR

Premierul Ilie Bolojan exclude posibilitatea ca reforma pensiilor magistraților să fie din nou respinsă de Curtea Constituțională. Invitat la emisiunea Friendly Fire, acesta a declarat că are certitudinea validării proiectului, întrucât legea a fost construită respectând toate normele constituționale.

„Respectând toate prevederile constituționale, propunerea va fi validată pentru că este în bună regulă”, a afirmat premierul.

Chestionat repetat despre un eventual nou refuz al CCR, Bolojan a fost categoric: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituționale”.

Jurnalistul i-a semnalat premierului percepția publică potrivit căreia deciziile importante sunt constant amânate, atât de Guvern, cât și de CCR. Bolojan a respins ideea unei strategii deliberate de întârziere, argumentând că marile hotărâri implică inevitabil ezitare și analiză.

„Nu știu dacă toată lumea așteaptă ceva, dar întotdeauna deciziile dificile nu se iau foarte ușor”, a explicat șeful Guvernului, precizând totodată că nu cunoaște detalii despre dezbaterile din interiorul Curții Constituționale.

Referindu-se la negocierile din cadrul coaliției, premierul a admis că procesul este anevoios: „Avem patru partide în coaliție, plus grupul minorităților. Nu este ușor să ajungi la puncte de vedere comune”.

Ilie Bolojan a respins ideea unei tactici politice de amânare, insistând asupra factorilor obiectivi care îngreunează adoptarea unor măsuri majore. „Nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur și simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile”, a spus el.

Premierul a concluzionat că astfel de decizii cer asumare, consecvență și perseverență: „Nu e totdeauna ușor să îndeplinești aceste condiții”. În opinia sa, „orice calcul politic duce la amânări și rezistență”, ceea ce complică suplimentar procesul decizional.

