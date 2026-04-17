Premierul explică legătura dintre criza din Golf și inflația record

Întrebat la Radio România Actualități ce efecte are prelungirea crizei din Golf pentru țara noastră, Ilie Bolojan a spus: „Cu cât criza din Golf se prelungește, cu atâta ne afectează mai tare, pentru că ea influențează prețurile carburanților”.

„Prețurile carburanților intră în prețurile tuturor produselor și o creștere de 10% a prețului la carburanți înseamnă o reducere de aproximativ 3% a vânzărilor. De asemenea, înseamnă efecte în zona de inflație. Avem creșteri de dobânzi de când a început războiul, avem creșteri de tarife la combustibil, așa cum le vedem chiar dacă noi am redus acciza, și inevitabil vom avea un ușor puseu inflaționist”, a explicat Bolojan.

Premierul a spus că cu cât lucrurile se rezolvă mai repede, cu atât efectele vor fi mai reduse.

„Dacă nu, putem avea și calcule bugetare care sunt afectate și un efect suplimentar de reducere a creșterii economice, pe care nu-l putem evita, pentru că nu este un efect care ține doar de România, ține de toate țările”, a mai spus Bolojan.

(sursa: Mediafax)