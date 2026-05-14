Bruxelles: PUSL și mediul de afaceri românesc promovează interesele economice ale României în Europa

Pe parcursul vizitei, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Belgia, precum și cu oficiali ai instituțiilor statului român reprezentate la Bruxelles. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinirea IMM-urilor, promovarea intereselor economice ale României și necesitatea unei prezențe active a antreprenoriatului românesc în cadrul proiectelor și inițiativelor europene.

„Am susținut și promovat mereu interesele economice ale României, precum și importanța sprijinului concret pentru IMM-uri. Belgia este un partener economic și diplomatic important al țării noastre și mereu am găsit aici deschidere spre dialog și colaborare”, a declarat Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor.

Florin Pețu, secretar general adjunct al PUSL, vicepreședinte al organizației patronale IMM București-Ilfov și Co-Fondator The Business Alliance (TBA), a subliniat că România trebuie să își consolideze constant relațiile economice și instituționale în Europa:

„România are nevoie de o reprezentare serioasă și coerentă în spațiul european, bazată pe dialog și parteneriate concrete. Există interes pentru colaborări solide și pentru antreprenorii români care pot reprezenta cu succes economia noastră la nivel european.”

