10 martie, ultima zi în care Georgescu se poate adresa BEC, ca să-i lase timp și „rezervei” să se înscrie în cursă

Numai că astăzi, la ora 13.00, Georgescu are înfățișare la Judecătoria Sectorului 1, unde va încerca să-i convingă pe magistrați să ridice controlul judiciar instituit pe numele lui de către Parchetul General. Dacă nu va face acest lucru astăzi, ultima zi în care își poate depune candidatura este 10 martie, asta dacă vrea să dea o șansă unui potențial înlocuitor al său să se înscrie în cursa electorală. Altfel, după data de 15 martie, nu se mai pot depune candidaturi pentru aceste alegeri prezidențiale.

În 26 februarie 2025, Călin Georgescu era ridicat din trafic de polițiști, pentru a fi adus cu mandat la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Acolo, el a fost pus sub urmărire penală în trei dosare, pentru șase infracțiuni, în toate fiind pusă în mișcare acțiunea penală.

Călin Georgescu a afirmat, nereal, așa cum s-a dovedit ulterior, că a fost ridicat din trafic în timp ce se pregătea să meargă la sediul Biroului Electoral Central, pentru a-și înregistra candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2025.

Nici în 26, nici în 28 februarie, Călin Georgescu nu a ajuns la BEC pentru depunerea candidaturii, cu toate că fanii săi erau convinși că va face acest lucru.

Sâmbătă, 1 martie 2025, Georgescu, împreună cu liderul AUR, George Simion, au chemat „poporul” în Piața Universității din București, la ceea ce se dorea a fi un mega-protest față de Guvernul Ciolacu. Iar participanții se așteptau ca, atunci, Călin Georgescu să-și anunțe în mod oficial candidatura la alegerile prezidențiale.

Georgescu nu a venit la Piața Universității

Protestatari au pornit, apoi, în marș către Piața Victoriei, unde AUR și POT au amenajat o scenă. Abia aici a venit și Călin Georgescu, însoțit de Cristela Georgescu, de Anca Alexandrescu și de bodyguarzii lui Horațiu Potra. Însă nici de această dată Călin Georgescu nu și-a anunțat depunerea candidaturii, ba dimpotrivă. De altfel, George Simion a afirmat că abia astăzi Călin Georgescu urmează să meargă la Biroul Electoral Central.

Timpul nu lucrează în favoarea lui

Există două scenarii în legătură cu această depunere a candidaturii. Primul este cel conform căruia Georgescu va face chiar astăzi acest demers. În acest context, calendarul este unul care ar permite încă replierea pe un plan „B”, în cazul în care participarea sa la cursa prezidențială va fi respinsă. Așadar, astăzi, 3 martie 2025, Georgescu își depune candidatura. Data de 6 martie este termenul-limită până la care Biroul Electoral Central trebuie să admită sau să respingă înregistrarea acestei candidaturi.

În data de 7 martie expiră, în aceste condiții, termenul-limită de depunere a contestațiilor împotriva admiterii înregistrării sau respingerii acesteia, la Curtea Constituțională. Iar termenul până la care, în acest calendar, Curtea Constituțională va trebui să soluționeze contestațiile este 10 martie 2025. În acest scenariu, data de 10 martie este ziua în care vom afla dacă Georgescu va putea sau nu să participe, în calitate de candidat, la alegerile prezidențiale din data de 4 mai 2025.

Dacă Georgescu nu se va prezenta astăzi la BEC, atunci ultima zi în care ar trebui să-și depună candidatura, pentru a lăsa timp și pentru derularea unui eventual plan „B”, este tot data de 10 martie 2025. Doar așa ar asigura unui candidat de rezervă, în cazul în care CCR îi va respinge candidatura, să poată intra în cursa electorală. Asta, deoarece data de 15 martie este ultima zi în care BEC poate primi dosarele privind cererile de candidatură.

În acest sens, dacă pe 10 martie Călin Georgescu își depune candidatura, 12 martie este data-limită până la care BEC poate dispune înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturii. Iar 13 martie este termenul-limită până la care se pot formula contestații la CCR. 15 martie devine, așadar, nu doar termenul limită al depunerii candidaturilor, ci și termenul-limită până la care CCR trebuie să soluționeze contestațiile împotriva candidaturii lui Călin Georgescu. Asta, deoarece, doar până la ora 23.59, eventuala „rezervă” se mai poate prezenta la BEC cu un nou dosar, care să cuprindă și cele 200.000 de semnături.

Trebuie să declare orice finanțare, fie că o decontează, fie că nu

O altă problemă cu care se poate confrunta Călin Georgescu, de această dată, dacă, totuși, va decide să-și depună candidatura este aceea că, potrivit legislației, în timpul campaniei electorale, orice cheltuieli operate de un candidat în această calitate sunt considerate finanțare electorală și trebuie declarate obligatoriu la Autoritatea Electorală Permanentă. Asta, pentru ca AEP să poată verifica sursa și transparența finanțării. Donațiile pe care le poate primi un candidat în timpul campaniei electorale prezidențiale se pot face exclusiv în contul de campanie.

Conform Legii nr. 224/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale „nu se pot primi donații care au alt obiect decât sume de bani și nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanțarea campaniei electorale”. Nu are importanță dacă donațiile vor fi supuse sau nu decontării de către stat, ele trebuie declarate integral. AUR și POT nu pot face finanțări pentru campania lui Călin Georgescu, deoarece nu s-au înregistrat la BEC oficial cu mențiunea că acest candidat este sprijinit de cele două formațiuni și nici nu s-au înregistrat ca alianță politică sau ca alianță electorală pentru alegerile prezidențiale din anul 2025.

Se judecă și plângerea împotriva controlului judiciar, astăzi, la prânz

Tot astăzi, când, teoretic, Călin Georgescu ar trebui să-și înregistreze candidatura, la Judecătoria Sectorului 1 București se judecă cererea acestuia de ridicare a măsurii controlului judiciar. Dosarul 7282/299/2025 a fost înregistrat la această instanță încă din data de 28 februarie, a fost atribuit judecătorului de drepturi și libertăți și reprezintă o plângere împotriva controlului judiciar dispus în Dosarul nr. 2226/221/P/2023/D1 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Urmărire Penală.

Petentul este Călin Georgescu, iar, inițial, primul termen de judecată fusese alocat de către Completul de Drepturi și Libertăți 5 pentru data de 5 martie. Ulterior, judecata a fost stabilită pentru 3 martie 2025, la ora 13.00.

Reamintim că procurorii l-au plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și pentru fapta de a promova în public idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare sau xenofobe, dar și pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de organizații.