Carne cu hormoni cancerigeni din Brazilia, depistată în Uniunea Europeană. Reacție dură a PSD după votul pentru Acordul Mercosur

De ce a votat România ÎMPOTRIVA cărnii din Mercosur — și ce a găsit acum UE în farfuria europenilor

Uniunea Europeană a înregistrat prima confirmare oficială a unui import de carne contaminată cu hormoni cancerigeni provenind dintr-o țară membră a blocului Mercosur, potrivit declarațiilor deputatului PSD Marius Budăi.

Substanța identificată de auditorii europeni în carnea din Brazilia este un hormon utilizat pentru îngrășarea accelerată a animalelor, interzis în UE din cauza riscului cancerigen pe care îl prezintă pentru consumatori.

Descoperirea reapinde controversa politică legată de votul României în COREPER privind Acordul comercial UE-Mercosur. Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, se opusese la acea vreme ratificării acordului, solicitând garanții suplimentare tocmai în privința utilizării unor astfel de substanțe interzise în statele membre ale blocului sud-american.

„Exact la astfel de hormoni toxici se referea ministrul Barbu — hormoni interziși în UE, dar folosiți în statele Mercosur pentru a reduce costurile de producție, în detrimentul fermierilor și consumatorilor români și europeni", a declarat Budăi pe Facebook.

Deputatul PSD a adresat întrebări directe reprezentanților Guvernului, în special ministrului de Externe, acuzând că avertismentele lansate anterior au fost ignorate. Budăi a cerut explicații cu privire la modul în care autoritățile române intenționează să protejeze atât consumatorii expuși riscurilor sanitare, cât și fermierii români afectați de o concurență pe care o califică drept neloială.

Mediafax