Cătălin Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a scris pe Facebook Cătălin Drulă.

El susține că toată lumea ra fi trebuit să tragă învățăminte din ce s-a întâmplat anul trecut: „Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”.

Drulă transmite că președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari: „Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”.

În urmă cu câteva zile, Cătălin Drulă a anunțat că vrea să candideze la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. „Îmi doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan”, a spus Cătălin Drulă, la Digi24.

(sursa: Mediafax)