Cătălin Drulă, convins că Nicușor Dan îl va vota: Suntem amândoi olimpici

Cătălin Drulă a spus, la Antena 3 CNN, că nu va intra în cabină cu președintele pentru a vedea dacă îl va vota, dar știe că Nicușor Dan „crede în proiectul nostru”.

„Eu nu pot să spun ce face un alt om, că nu sunt în capul lui. Pot să vă spun că susține proiectul nostru, iar despre pe cine votează, îl puteți întreba pe dumneavoastră”, a spus Drulă.

Întrebat cine l-an sunat pe președintele Nicușor Dan pentru a-l invita la evenimentul de lansare, Drulă a spus: „Da, invitația e din partea mea, sigur. (...) (A spus - n.r.) că vine la eveniment așa cum a fost, doar nu credeți că a apărut ca o surpriză”.

„A fost o lansare cu o energie bună, alături de colegi, de familie, de prieteni și m-am bucurat că Nicușor Dan a fost acolo, că ne-a spus niște cuvinte frumoase și că e alături de proiectul nostru, care este un lucru natural”, a spus Drulă.

Întrebat ce sfaturi i-a dat Nicușor Dan, Drulă a spus că a discutat cu președintele „în termen de probleme reale” pe care le văd „cumva la fel”.

„Adică avem această problemă a bugetului unic metropolitan, care este esențial să fie rezolvată azi, altfel, funcția primarului rămâne goală de conținut. (...) Noi suntem mai degrabă oameni de proiecte. Suntem... el olimpic la matematică, eu la informatică. Noi discutăm despre ce e de făcut cu Bucureștiul, că asta ne interesează”, a mai spus Drulă.

(sursa: Mediafax)