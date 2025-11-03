Cătălin Drulă, despre manelele cu el de pe TikTok: E haios, m-au făcut să zâmbesc

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a fost întrebat, la Antena 3 CNN, despre popularitatea sa pe TikTok, unde circulă inclusiv un clip cu manele în care apare numele lui.

„Nu știu, văd clipul pentru prima dată”, a spus Drulă, când moderatorul i-a arătat clipul.

Politicianul a explicat contextul imaginilor, spunând că acestea au fost filmate în timpul unei acțiuni de strângere de semnături, când a observat o construcție ilegală, un cub publicitar de mari dimensiuni amplasat pe trotuar la Piața Romană.

„Am început să dau telefoane, a venit poliția locală și a ridicat acel cub publicitar, pentru că se pare că nu aveau niciun fel de autorizație”, a precizat Drulă, adăugând că videoclipul nu a fost realizat de echipa sa de campanie, ci de oameni care se aflau întâmplător acolo.

Despre melodiile care au apărut pe rețelele sociale, liderul USR a spus că le consideră amuzante: „E haios, ce să zic. Trebuie să ne și relaxăm puțin în campanie. Mie mi s-a părut haios. M-a făcut să zâmbesc”.

(sursa: Mediafax)