Ce riscă Orban după convocarea Parlamentului pentru moțiunea de cenzură

Premierul Florin Cîțu nu exclude sancțiuni pe linie internă, de partid, pentru președintele PNL, Ludovic Orban. Acesta a convocat plenul reunit al Parlamentului pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

Întrebat, după ședința internă a PNL, dacă președintele partidului, Ludovic Orban, riscă vreo sancțiune după ce a convocat plenul reunit pentru citirea moțiunii de cenzură, Florin Cîțu a spus că trebuie văzut dacă a fost vorba de o convocare legală.

„Vreau să vedem dacă a încălcat statutul prin această convocare, dacă este o convocare nelegală și este împotriva statutului și împotriva PNL și după aceea vor fi sancțiuni”, a spus Cîțu.

Premierul a anunțat că Guvernul va sesiza CCR pentru conflict juridic între Parlamentul României și Guvern în privința moțiunii de cenzură, pentru că există dubii asupra modului în care au fost depuse semnăturile.

La rândul său, vicepreședintele PNL, Florin Roman, a spus că ceea ce invocă președintele PNL, Ludovic Orban este o decizie a CCR „care se bate cap în cap cu alte două decizii”.

„Noi funcționăm în baza statutului și a regulamentului, în baza Birourilor Permanente Reunite și a plenului reunit. Din punctul nostru de vedere, atâta timp cât BPR nu a avut cvorum, nu avem o moțiune, nu avem un calendar și nu avem, practic, nimic”, a spus Roman.

Deputatul acuză că Orban își face „jocurile interne”.

„Ceea ce face, practic, domnul Orban, este să forțeze în baza unei interpretări din două pasaje a unei decizii date de CCR, o procedură care, din punctul meu de vedere, are un singur scop, acela de a dărâma Guvernul în cheia jocurilor interne din interiorul PNL. Și un singur anunț mai am de făcut: am fost lider de grup în perioada în care domnul Orban era premierul Guvernului. Știți foarte bine că aveam undeva la 20 și ceva la sută în Parlament și susțineam minoritar un Guvern care și-a trecut majoritatea legilor de adoptare a OUG-urilor din acea perioadă a Guvernului printr-o majoritate largă. Dacă domnul Orban dorește să discutăm despre acest mod de lucru în Parlament, inclusiv relația cu PSD, sunt dispus să merg oriunde să discut cu domnia sa pe această temă”, a mai spus Roman.

Moțiunea de cenzură semnată de parlamentari ai AUR și USR PLUS a fost transmisă, marți, Guvernului, chiar de către Ludovic Orban, care este și președintele PNL, iar joi a fost convocat plenul reunit al Parlamentului pentru citirea moțiunii.

Orban a citat, marți, după ședința BPR care nu a avut cvorum, dintr-o decizie CCR, potrivit căreia „împiedicarea prezentării și refuzul de a dezbate o moțiune de cenzură deja depusă sunt contrare Constituției întrucât acest lucru ar echivala cu eliminarea posibilității Opoziției parlamentare de a cenzura și controla deciziile guvernamentale de angajare a răspunderii”.

Hotărârea CCR la care face referire Ludovic Orban precizează că moțiunea de cenzură trebuie citită în termen de 5 zile, iar aceasta a fost depusă vineri.

